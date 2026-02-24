El alcalde de Móstoles apela a la presunción de inocencia tras ser denunciado por acoso sexual: "Está en juego la solidez de las instituciones"

Negación "categórica" de las acusaciones e intento de circunscribir la polémica a una cuestión de presunción de inocencia. El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del PP, se ha intentado defender en el pleno extraordinario del Ayuntamiento forzado por la oposición después de que una exconcejal le acuse de acoso sexual y laboral y al Partido Popular de desoír sus denuncias, apelando al principio constitucional de presunción de inocencia. "Hoy está en juego la solidez de las instituciones", ha llegado a afirmar en una reunión en que la oposición ha insistido en pedir su dimisión.

Bautista ha descartado esa dimisión de su primera intervención. "Mi compromiso con esta ciudad permanece intacto", ha señalado. El regidor mostoleño ha comenzado por negar los hechos. "Permítanme comenzar con una afirmación clara y sin ambigua. Rechazo de manera categórica las acusaciones de acoso sexual, de acoso laboral que estamos viviendo", ha asegurado. Para a continuación escudarse durante un cuarto de hora en la presunción de inocencia. El análisis de esta situación debe situarse, ha dicho, "en el marco constitucional de garantías" que vincula a los poderes públicos y que la "emoción del momento, la presión mediática o la legítima preocupación social" no pueden hacer desterrar. "Es precisamente en los momentos de mayor tensión cuando más necesario resulta aferrarse a las reglas comunes".

Su conciencia, ha insistido, está "tranquila". Continuará, ha mantenido, desempeñando sus funciones "con plena dedicación".

Ha sido en su segunda intervención cuando Bautista ha cambiado el tono y recurrido a argumentos habituales en el PP. El regidor mostoleño ha acusado al PSOE, al que ha llegado a referirse como "el partido de los puteros" y al resto de la oposición de tener "prisa" en generar "ruido" para "cambiar el foco".

Mientras en Móstoles "se construye un relato", ha increpado, informaciones "extremadamente graves" que acusan al Partido Socialista no generan "la misma indignación". Bautista ha aludido a los casos Koldo, Ábalos, y Tito Berni, a las excarcelaciones que siguieron a la ley del sí es sí, a los fallos en las pulseras antimaltrato e incluso a la tragedia ferroviaria de Adamuz. Bautista ha hecho responsable de las 46 muertes al ministro Óscar Puente.

Recurrir a eso que ha definido como "ley del embudo", ha asegurado, "es rastrero y lo saben". "Eso no es defender a las mujeres, es utilizarlas", ha apuntado, un "falso feminismo", ha aseverado, "que es el machismo más rancio". Esto, ha repetido, es "una bomba de humo" para tapar "lo que está pasando con el señor Puente, con el señor Marlaska y con el ministro de Política Territorial".

"No voy a dimitir, voy a defender mi presunción de inocencia ante todo y contra todo", ha zanjado antes de concluir una intervención culminada con los aplausos de simpatizantes que han acudido al salón de plenos mientras en el exterior del Ayuntamiento, varias decenas de concentrados coreaban gritos como Bautista, culpable; Ayuso, responsable". El alcalde ha añadido que emprenderá acciones legales contra quienes le han acusado, ha manifestado, de acosador y "violador".

Desde la oposición, no obstante, se ha tratado de deslindar lo que entienden una cuestión jurídica como la presunción de inocencia de la responsabilidad política que entienden Bautista debe asumir ante un caso que está afectando a la reputación no ya del alcalde, sino del Ayuntamiento y de la propia ciudad de Móstoles, la segunda más poblada de la Comunidad de Madrid, tras la capital. De Vox a Podemos han coincidido en exigir la dimisión del alcalde, con la portavoz de la formación de ultraderecha, Nieva Machín, en el gobierno municipal hasta hace unas semanas, manteniendo particular firmeza.

"Si de lo que se trataba era de destruir la credibilidad institucional de una ciudad y un Ayuntamiento en tiempo récord, probablemente nadie lo hubiera hecho mejor que usted, señor Bautista", ha reprochado Machín al regidor, aderezando cuentas internas con el escándalo por el que se había convocado el Pleno. La portavoz de Vox ha apuntado también a otro de los focos claves del caso sobre el que Bautista ha pasado completamente por alto: el papel del PP regional toda vez que la exconcejal se dirigió al partido para denunciar el presunto acoso del regidor.