El CGPJ rechaza sancionar al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido archivar el expediente disciplinario abierto al magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Eloy Velasco por una posible falta grave de desconsideración tras sus palabras en un foro de debate sobre la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero.

Según ha comunicado este martes el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Disciplinaria ha adoptado el archivo por mayoría, si bien los vocales Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Lucía Avilés han anunciado voto particular.

Fue un particular quien presentó una queja después de las palabras que expresó Velasco el 13 de noviembre de 2024 en alusión a la ley del 'solo sí es sí': "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir, a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás".

La exministra respondió al magistrado de la AN tras darse a conocer su intervención en dicha conferencia. "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", dijo a través de un mensaje en redes, para agregar que esa formación específica para magistrados lo mandatan las leyes y lo dice la ONU. "Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa", añadió.

El promotor de la acción disciplinaria había propuesto una sanción de multa de 501 a 6.000 euros por la comisión de una falta grave, mientras que la Fiscalía proponía el archivo.

Asimismo, la Comisión Disciplinaria ha archivado el expediente disciplinario incoado al magistrado Manuel Ruiz de Lara por publicaciones en la red social 'X' en las que acusaba de "golpismo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se refería como "Barbigoña" a su esposa, Begoña Gómez.

También en este caso la decisión se ha adoptado por mayoría y los mismos tres vocales han avanzado la formulación de voto particular, así como la propuesta del promotor era sanción de multa de 501 a 6.000 euros por falta grave y la Fiscalía abogaba por el archivo.

Multra por retraso

Por otra parte, el CGPJ ha acordado sancionar con una multa de 500 euros al presidente del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca, Alejandro González, por una falta leve de retraso.

La decisión se ha adoptado por mayoría, aunque los tres vocales han anunciado voto particular al considerar que los hechos suponen una falta muy grave.

Aquí la propuesta del promotor de la acción disciplinaria era de sanción de suspensión de funciones por un mes por falta muy grave de retraso en su actuación como magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma de Mallorca, mientras que la del Ministerio Fiscal era por tres meses.