El Gobierno desclasifica hoy los documentos del 23F a los 45 años de la intentona golpista.

El Consejo de ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F, una decisión que se adopta al haberse cumplido los 45 años de aquellos hechos.

Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este lunes, coincidiendo con ese 45 aniversario, anunció la desclasificación de los documentos aduciendo que "la memoria no puede estar bajo llave" y asegurando que, de esta forma, se salda una deuda histórica.

Con este anuncio, el Ejecutivo se adelanta a la nueva ley que ha de sustituir a la de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, y que, aprobada en julio pasado por el Gobierno, no avanza en su tramitación parlamentaria debido a la falta de apoyos. Esa ley prevé que se puedan conocer los documentos calificados como secretos una vez transcurridos 45 años desde los hechos que los motivaron.

Tras la aprobación por el Consejo de ministros, la desclasificación de los documentos se hará efectiva el miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y a partir de entonces serán de dominio público en la página web oficial de Moncloa.

El Gobierno no ha detallado qué tipo de documentos desclasificará y si incluirá grabaciones de esa jornada, en caso de que existan, con comunicaciones con el exterior tanto desde el Congreso como desde el Palacio de la Zarzuela, como han venido reclamando a lo largo de los años distintos partidos.

La decisión del Gobierno ha tenido reacciones opuestas entre las fuerzas políticas, ya que mientras el PP considera que se trata de una nueva "cortina de humo", los partidos de izquierda y formaciones como el PNV han mostrado su satisfacción aunque les parece insuficiente y piden la aprobación de la nueva ley de Secretos Oficiales.