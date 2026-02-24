La jueza de la dana de Valencia pide al TSJCV que investigue a Carlos Mazón

La jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, según acaban de informar fuentes del TSJCV.

Una decisión que se adopta dieciséis meses después de las inundaciones que acabaron con la vida de 230 personas. Y un año después de que se rechazaran las querellas y demandas presentadas contra el presidente de la Generalitat Carlos Mazón descartada por el mismo TSJCV para que la investigación de la gestión de la dana se investigara en el juzgado de instrucción que correspondiera para centralizar la investigación. Una decisión que se adoptó en diciembre de 2024 por la Fiscalía Superior y la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En apenas un año, la causa de la dana cerró 2025 estrechando el cerco sobre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y desmontando la guerra de relatos que desde la Generalitat se intentó imponer.

La causa de la dana ha cumplido dieciséis meses de instrucción. Un total de 21 juzgados de 13 partidos judiciales abrieron diligencias el mismo día 29 o a partir del 30 de octubre de 2024 por la desaparición de personas o la aparición de los primeros cuerpos. Una instrucción que cogió velocidad de crucero y un ritmo trepidante desde febrero, cuando la investigación se centralizó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que ahora se denomina Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Una causa que ya investiga la muerte de 230 personas como homicidios imprudentes y tiene otros ocho fallecimientos, posteriores al día de la dana, en estudio, a petición de las familias.

Prórroga de la instrucción hasta abril

La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó el pasado 17 de septiembre prorrogar seis meses la instrucción de la causa, que comenzaron a contar a desde el 30 de octubre y finalizarán en abril. Aunque las prórrogas judiciales, ampliadas de seis en seis meses, no están limitadas. Una instrucción puede extenderse el tiempo que se considere necesario por el magistrado instructor.

Noticias relacionadas

Casi cien testigos pendientes

En la causa aún queda un largo camino por recorrer. Están pendientes de citación casi un centenar de testigos y peritos, cuya comparecencia se ha acordado, aunque aún no tienen fecha de comparecencia agendada. Tambíén suponen un goteo incesante ante el juzgado los familiares de las 230 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre. Hay otros nueve fallecimientos posteriores al 29 de octubre que están en estudio, a petición de las familias, para confirmar que el fallecimiento se debió a las barrancadas o riadas que afectaron a seis comarcas valencianas.

Suscríbete para seguir leyendo