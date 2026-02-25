"Dejar al 'Borbón' libre", uno de los "fallos" que identificaron los golpistas tras el 23-F

Entre las decenas de documentos que ha desclasificado el Gobierno sobre el 23-F hay uno en cuestión que recoge tanto los planes previos para acometer el golpe de Estado como el análisis de los errores que impidieron el triunfo de la asonada. Entre estos últimos está el no haber tenido controlado a Juan Carlos I, lo que da a entender que el rey emérito no tenía constancia de los planes que estaba tramando el que fuera el secretario general de la Casa del Rey entre 1976 y 1977, el general Alfonso Armada.

Una imagen del manuscrito desclasificado por el Gobierno / Propio

"Primer fallo: Dejar al 'borbón' libre y tratar con él como si fuese un caballero", indica el manuscrito anónimo que estaba en poder de la Guardia Civil. El documento, que parece recoger las consideraciones de una tercera persona, glosa así el primero de los fallos "a corregir para actuaciones sucesivas". A esto, añade una consideración sobre los movimientos del rey emérito: "Considera que el rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar".

Más adelante, también se advierte de la necesidad de establecer mecanismos que obliguen a todos los involucrados a participar: "Es indispensable introducir dispositivos de seguridad que garanticen que los comprometidos actúen en la forma prevista o permitan que actúen sus subordinados cuando ellos no quieran o no puedan". Una advertencia lógica, ya que Tejero tenía apalabrados los apoyos de otros mandos del Ejército que, una vez iniciado el golpe de Estado, no actuaron. A continuación, se indica cuál podría ser uno de estos "dispositivos de seguridad". Así, se plantea como "preciso" contar "en cada unidad con hombres dispuestos a forzar por las armas el cumplimiento de las palabras dadas para la acción, cuando vuelvan a darse horas críticas".

Las recomendaciones

Al margen de este análisis, en el documento se plantean también una serie de "sugerencias prácticas" de cara a futuros golpes de Estado. Como primer punto, se recoge la necesidad de "reactivar con los camaradas de armas de plena confianza el análisis de la situación, el intercambio de la información y la preparación para la próxima oportunidad". Una muestra clara de la intención de repetir la asonada más adelanta. Así, cobra sentido que este documento vaya acompañado de los planes sobre la 'Operación Marte', un intento de golpe de Estado desbaratado en 1982.

Noticias relacionadas

Como segunda recomendación está "organizar centros de recepción de información" para la preparación de un hipotético nuevo golpe. Es más, se avisa de que es necesaria una mayor prudencia y de que los contactos se deben efectuar "desde cabinas telefónicas", haciendo uso de "sobrenombres" y empleando "contraseñas". A esto, se añade un tercer consejo: "Adaptar actitudes de máxima discreción e incluso de simulación de actitudes frente a desconocidos o compañeros traslados o ascendidos mientras no se tenga información de los servicios de seguridad del Movimiento en sus unidades de origen". "En caso de duda, aparentar respeto a la Constitución, al sistema partitocrático, al 'borbón', etc...", concluyen.