Sánchez promete al campo movilizar hasta 1.000 millones en ayudas y financiación con el nuevo fondo soberano

El Gobierno sigue explotando el nuevo fondo soberano ‘España Crece’ para prometer inyecciones de inversión que impulsen su agenda. Después de anunciarse la pasada semana que se movilizarán 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para construir 15.000 viviendas al año a través de este instrumento, Pedro Sánchez ha prometido este miércoles al campo movilizar hasta 1.000 millones.

Se trataría de ayudas directas y financiación en condiciones “muy favorables” para facilitar inversiones en el sector agropecuario. Se trataría desde gestión forestal activa, agricultura regenerativa, ganadería extensiva, eficiencia hídrica o nuevos modelos de negocio rurales, según ha anunciado desde Asturias durante la presentación de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. Con todo, el nuevo instrumento todavía está pendiente de captar inversiones privadas y parte con una base de 10.500 millones de euros de inversión pública del Plan de Recuperación.

En otro gesto para apaciguar las protestas del campo, intensificadas por el acuerdo de la UE con Mercosur, el jefe del Ejecutivo anunció hace unas semanas el impulso a un banco de tierras para la cesión de fincas a jóvenes agricultores. La nueva estrategia del Gobierno, según ha sintetizado el jefe del Ejecutivo, incluye 30 líneas de actuación y 60 medidas iniciales para luchar contra la despoblación. Principalmente centradas en la conectividad, tanto digital como en trasporte, el empleo y emprendimiento y la transición energética justa.

“Mientras entre 2011 y 2017 los municipios de menos de 5.000 habitantes perdieron casi 400.000 habitantes; desde 2018, con ese esfuerzo conjunto, hemos aumentado la población en más de 437.000”, ha defendido. Para continuar con esta línea, el Gobierno también multiplicará las ayudas a proyectos de emprendimiento y creación de empleo, con 80 millones para entidades locales. Asimismo, se aprobará un nuevo programa, dotado con 20 millones de euros, “para apoyar soluciones innovadoras de transporte sostenible en zonas rurales”.

La intervención de Pedro Sánchez ha coincidido con la puesta a disposición pública de los archivos secretos del 23F desclasificados este martes en el Consejo de Ministros. Algo a lo que hizo referencia defendiendo que con ello “hacemos un poquito mejor a nuestro país y la democracia”. “Porque recordar el pasado es la mejor forma de avanzar con progreso, concordia y libertad”, añadía posteriormente a través de la red social X.

