Silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Valencia

Silencio, respeto y discreción. Esas han sido las notas dominantes de la tarde noche de este miércoles en el bloque de viviendas de Alzira donde ha fallecido, a los 93 años de edad, Antonio Tejero.

El edificio de Alzira es un complejo residencial en forma de u con numerosos bloques, cerrado, y con un recinto deportivo en su interior con pistas de pádel y una piscina.

Los vecinos del complejo, conscientes de lo sucedido, han pedido respeto para la familia Tejero Díez, que se encuentra en el interior de la vivienda de la hija del golpista, Elvira Tejero Díez.

Al edificio han llegado a última hora de la tarde los trabajadores de una funeraria de Xàtiva, cuyos trabajadores han accedido con el furgón fúnebre por el garaje para conservar mayor discreción del momento de la retirada del cuerpo del golpista.

En la calle, había absoluta normalidad, sin que la mayoría de personas fueran conscientes de que a pocos metros se encontraran los restos de un personaje que marcó los primeros años de la Transición al protagonizar el golpe de Estado del 23 F.

Una patrulla de policía también daba vueltas de forma discreta por el barrio para evitar cualquier tipo de aglomeración mientras la familia acompañaba los restos de Tejero.

En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos, ya que Elvira, según algunos vecinos, salió del domicilio tras el fallecimiento para ir a buscar algunos de los nietos del guadia civil al aeropuerto.

Pasadas las 21.30 horas, el furgón fúnebre salió del edificio camino del tanatorio de Xàtiva y la familia permanecía dentro de casa de Elvía, un tercero con una terraza de la que el balcón colgaba una bandera española desde un mástil, justo en la esquina.

El protagonista del 23F ha fallecido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en la página web de la Moncloa. Entre ellos, hay una extensa transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas, que se intervinieron a la esposa de Tejero.

Condenado a 30 años de cárcel

Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados con pistola en mano en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de España. Dos años más tarde el guardia civil fue procesado y condenado a 30 años de cárcel por el delito de rebelión militar con reincidencia y la expulsión como miembro de la Guardia Civil.

