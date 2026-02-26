Directo | El Congreso vota el decreto del escudo social, con el PP, Vox y Junts de nuevo en contra

El Pleno del Congreso vota este jueves la derogación o convalidación del decreto ley que prorroga el llamado 'escudo social' que incluye la moratoria antidesahucios, y de nuevo el PP, Vox y Junts han anunciado su voto en contra del texto que ya fue rechazado hace semanas en la Cámara Baja.

Como todo decreto ley, el texto del escudo social, que incluye también la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables, está en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero tiene que ser sometido al Congreso para acordar su derogación o convalidación definitiva en un plazo de treinta días.

La prórroga del escudo social ya se votó en el Parlamento hace un mes, pero en un decreto que también incluía la revalorización de las pensiones y que fue derogado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.

Los grupos que tumbaron ese texto esgrimieron, entre otros argumentos, que estaban a favor de la revalorización de las pensiones pero no de la moratoria antidesahucios ni de la prohibición de cortes de suministros básicos a la gente vulnerable, por lo que el Gobierno decidió dividir el decreto en dos textos que se votarán de forma separada.

Además, el Ejecutivo introdujo una modificación a petición del PNV en el decreto del escudo social para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, PP, Vox y Junts han dicho que siguen estando en contra del decreto.

La portavoz de los independentistas catalanes, Miriam Nogueras, ha insistido este miércoles en su voto en contra alegando que el texto avala las "ocupaciones" al poner trabas en el desalojo de una persona en situación de vulnerabilidad económica, pero fuentes del Gobierno creen que Junts está utilizando excusas.

Ayudas a víctimas

Además de ese texto, también se votarán los decretos de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia. El decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios incluye ayudas que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de la categoría de daños sufridos.

Por su parte, el decreto de tope a los precios tiene por objeto limitar, por ejemplo, productos y servicios en situaciones como las de los accidentes ferroviarios del pasado enero o los temporales de Andalucía.

De esta forma, el Gobierno tendrá la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando declare una situación de emergencia, fijando que el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este en los treinta días naturales anteriores al comienzo de esta situación.

