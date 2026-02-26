Crisis en Vox de Murcia: Abascal se plantea quitarle la presidencia a Antelo

Nueva crisis en Vox. La dirección nacional del partido se trasladó este miércoles a la Región de Murcia para comunicar a su líder territorial, José Ángel Antelo, que se está replanteando su continuidad en la Presidencia Provincial de CEP (Consejo Ejecutivo Provincial).

Según ha podido saber La Opinión, fue la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis, quien se reunió este miércoles con el también portavoz parlamentario para informarle de las intenciones de Madrid de "reiniciar" o "resetear" el partido en la Región de Murcia y así poder "empezar de cero".

No obstante, la decisión no se habría tomado aún, a la espera de que el propio Antelo lleve a cabo una reflexión sobre la propuesta de Vox nacional, que pasaría, en principio, por permitir que él continúe como portavoz en la Asamblea y como futuro candidato en las elecciones autonómicas de 2027.

En principio, Madrid permitiría a Antelo continuar como portavoz parlamentario

Fuentes municipales señalaron a esta Redacción que la noticia no ha sentado bien al líder de la formación, que lleva en el puesto desde octubre de 2020. Fue después del Pleno de impulso de esta semana en la Cámara murciana, en el que Antelo defendió una moción que salió adelante para reprobar y pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando tuvo lugar la reunión con Lluis, la 'jefa de personal' de Abascal, antes jefa de gabinete de Juan García-Gallardo en Castilla y León.

No es el único movimiento que está provocando conflictos dentro del partido. El pasado 12 de febrero, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox acordó por unanimidad el cese de Javier Ortega Smith como portavoz del Ayuntamiento de Madrid y el nombramiento de Arantxa Cabello como sustituta. Ortega Smith se ha negado en redondo a acatar la decisión, a lo que la interna reaccionó abriendo un expediente disciplinario para expulsarle del partido de forma cautelar.

La situación en la Asamblea murciana se podría asemejar a la madrileña, donde Ortega Smith está en el alambre

Está por ver si Antelo tomará el mismo camino que Ortega Smith o si se plegará a las decisiones de Santiago Abascal, que no parece tener confianza plena en su manera de dirigir el partido. La crisis se abre en la formación justo cuando en la Asamblea Regional se acerca el momento de terminar de negociar y debatir dos importantes leyes: la de Vivienda Asequible y la reforma de la Ley del Mar Menor.

Con la primera, Antelo había conseguido que el Gobierno regional eliminara el 'coliving' y 'cohousing' del anteproyecto de ley, así como el refuerzo de las medidas contra la ocupación ilegal de viviendas y la posibilidad de fraccionar los impuestos añadidos a la compra de inmuebles.

Respecto a la reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, Vox había logrado que el PP abriera la puerta a que empresas contaminantes reciban ayudas sin esperar dos años, pero es que también les hizo aceptar la eliminación de la obligatoriedad de que los agricultores del Mar Menor pasen por una empresa externa (Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria) para que certifique que cumplen la normativa.

En principio, tras esta última reforma, la principal labor del líder de Vox en la Región debiera ser negociar los Presupuestos de 2026, a pesar de que ya estamos a las puertas de marzo. Con semejante escenario de inestabilidad, los acuerdos entre los dos partidos de derechas se tornan más complicados.