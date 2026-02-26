"La Línea no puede pagar sola, sin recursos, el 'logro histórico' del tratado: si Pedro Sánchez viene, que sea con soluciones"

El acuerdo sobre Gibraltar se vende como un salto histórico pero Juan Franco lo aterriza con menos épica: el salto lo da otro y la caída puede ser para La Línea. El alcalde, conocido por entendérsele todo con claridad meridiana, fija la posición del Ayuntamiento ante el pacto alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido, que se ha dado a conocer este jueves. La suya es una posición entre el realismo -"el no acuerdo no era una alternativa factible"- y un enfado difícil de disimular por la forma en que su ciudad ha quedado al margen de este "hito" que ocupará un papel destacado en la crónica de ese trozo de roca caliza con el que se lleva conviviendo y litigando desde 1703.

"La Línea no puede pagar sola el “logro histórico” del tratado sin recursos: si Pedro Sánchez viene, que sea con soluciones". Con esa frase resume el fondo de su postura: el acuerdo puede ser un punto de inflexión para la comarca, pero el municipio que soporta la frontera no acepta que se le pida entusiasmo si nadie ha atado las consecuencias prácticas. Desde hace meses, Franco viene alertando por los problemas de vivienda y movilidad que se avecina.

Por parte de La Línea hay voluntad de cooperación, -"queremos ser parte de la solución"- pero también hay un interés meridiano en que su voz se oiga: el Ayuntamiento estará "activo, protagonista y reivindicativo". Y mira a Madrid: "Si el presidente del Gobierno pisa la ciudad, que no sea para la foto, sino con soluciones". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado esta mañana en Radio Algeciras que el presidente del Gobierno tiene previsto acudir en las próximas semanas al acto institucional de derribo de la Verja. "¿Hay fecha?". "Ni idea", responde Franco, lacónico, a este medio. Mucho en el aire todavía.

Según Albares, la voluntad es que el acuerdo sobre Gibraltar quede ratificado por la Unión Europea y el Reino Unido "antes del verano" y ha pedido al Partido Popular que lo respalde en el Parlamento Europeo para acelerar su entrada en vigor. Uno de los puntos claves de este texto es que España no controlará los pasaportes de los militares británicos y aliados.

"Nos hemos enterado por Whatsapp, Gibraltar ha estado en el proceso paso a paso"

Su primer reproche es el modo de enterarse: "Nos hemos enterado por por WhatsApp, una hora antes", dice, mientras Gibraltar seguía el proceso paso a paso. El Ministerio remitió el enlace oficial a media mañana y, encima, el texto supera las 600 páginas en inglés. "Hemos tenido que usar hasta herramientas de inteligencia artificial para una lectura por encima".

Franco asume que la retirada de la barrera física y el encaje en Schengen abren "una nueva etapa", que saluda sin fisuras, pero insiste en que aquí no se habla de geopolítica, sino de rutina: cada día cruzan más de 15.000 trabajadores y más de 10.000 de ellos viven en La Línea. "Nuestra economía está completamente conectada con Gibraltar; cualquier cambio nos repercute directísimamente", remarca. Ve oportunidades, más estabilidad, claro, pero avisa de que La Línea volverá a absorber la presión del nuevo modelo.

De ahí su exigencia inmediata: asiento propio en los órganos técnicos de seguimiento del tratado. El Ayuntamiento pedirá participar "de forma directa" y rechaza que la interlocución pase por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar: "En este tema no nos representa", dice sobre un órgano que da voz a los municipios de la comarca de Tarifa a El Tesorillo, con situaciones que "ni por asomo" tienen que ver con el día a día de la ciudad linense.

Pensiones, vivienda y movilidad, la otra cara del acuerdo

El mayor temor es social y tiene fecha de caducidad. Si el acuerdo no aterriza el sistema de cotizaciones, derechos y seguridad social, el municipio puede ser un depósito de jubilados en precario "dentro de quince o veinte años". Habla de pensiones en torno a 600 euros tras cuarenta años cotizados, que no se han acompasado con las que se perciben en Reino Unido. Por eso exige al Gobierno "convergencia real de derechos laborales".

El segundo foco es la movilidad. Franco da por hecho un agravamiento del colapso viario: "El que se va a tragar los 20.000 coches, el humo y la contaminación somos nosotros". Recuerda que la Avenida de España, construida en 1985 con la reapertura al tráfico, funciona como cuello de botella. Sin Verja el caos del tráfico puede ser inasumuble.

Y el tercer frente es la vivienda, donde pone números: en Gibraltar el metro cuadrado ronda los 12.000 euros; en La Línea estaba por debajo de 1.500 y hay promociones en torno a 3.000, una situación que ha disparado el interés por el suelo en La Línea y que está dejando sin oportunidades de acceso a la vivienda a muchos linenses. "Eso son realidades", recalca, para reclamar financiación específica y compensaciones por externalidades. Cita a Rota y sus asignaciones por la base militar, mientras La Línea, con una instalación a menos de dos kilómetros, “recibe cero”.

Y en la lista de olvidos, el alcalde subraya la pesca: "Tenemos 30 barcos y la pesca ni se nombra en el Tratado". Y se apoya en el profesor Jesús Verdú, de la Universidad de Cádiz, para reclamar una planificación Estado-Junta, inversiones y una posible zona fiscal especial para La Línea.