Sánchez responde a las dudas del PP sobre su salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"

"No padezco ninguna enfermedad cardiovascular". Así de tajante ha afirmado en redes sociales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está sano tras los "bulos" que se están "difundiendo sobre mi salud". Un medio de comunicación publicó el pasado lunes que el jefe del Ejecutivo estaría tratándose en secreto una dolencia cardíaca y este miércoles la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, generó dudas sobre su estado de salud durante el pleno del Congreso. Más información

