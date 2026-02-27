Los purgados de Vox arropan a Antelo tras su defenestración en Murcia

El hasta este jueves presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, se está viendo arropado en los últimos días por el grupo de purgados por Santiago Abascal, entre los que se encuentran Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith y Juan García-Gallardo. Este último es quien se ha explayado más, diciendo de él en sus redes sociales que "es un líder como la copa de un pino", y resaltando que es "curioso que se quieran cargar al único líder regional con opciones actuales de ganar las elecciones en el corto plazo".

"Algunos que se comparan con CEO parecen estar más pendientes de sus dividendos que de los resultados electorales", añadió este mismo viernes, antes del encuentro de Antelo con la prensa para explicar su situación después de que el miércoles recibiera la visita de Montserrat Lluis, vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, para mostrarle la puerta de salida, a pesar de que las encuestas más recientes señalan que la formación quedaría en segundo lugar en unas hipotéticas elecciones.

"que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y un perfil propio" Juan García-Gallardo — Exvicepresidente de Castilla y León

"Lealtad, sí. Sumisión, no", escribió en su cuenta de X García-Gallardo, parafraseando una frase de Antelo. Considera que "España necesita líderes reales, que entiendan y practiquen las mismas virtudes que Antelo" porque "si se trata de cumplir siempre y en todo lugar con los caprichos y las ocurrencias del aparente líder, nos sobra tanto parlamento y tanto circo partitocrático".

Tras conocerse la noticia, el castellanoleonés tildó de "alucinante" la salida de Antelo. "Parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y un perfil propio. Vox se merece un líder nacional que quiera a los mejores jugadores en su equipo titular, no lo que estamos viendo en los últimos tiempos", añadió.

Tras la dimisión en bloque de todo el Comité Ejecutivo Provincial de Vox de este jueves, movimiento a través del cual Antelo perdió la Presidencia del partido, García-Gallardo acusó a Abascal de "tirar la piedra y esconder la mano, forzando la dimisión 'voluntaria' de todos los miembros del CEP de Murcia para que parezca una maniobra espontánea". "Un líder que basa su liderazgo en el miedo, en lugar de en la autoridad, no es un líder, sino otra cosa", subrayó.

Iván Espinosa de los Monteros, que fue vicesecretario general de Relaciones Internacionales de Vox y portavoz en el Congreso de los Diputados hasta 2023, felicitó este jueves a la cúpula de Vox tras saltar la noticia de sus intenciones de acabar con Antelo. "Aún no han apagado el fuego que han creado con Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores candidatos del partido", afirmó, en referencia a la otra crisis interna que sigue abierta en el Ayuntamiento de Madrid. "¡Es que es increíble!", clamó.

Ortega Smith fue quien convenció a Antelo de colaborar en el partido

El propio Javier Ortega Smith dijo ayer en sus redes sociales que "Antelo es una gran persona y un gran patriota que ha conseguido levantar el proyecto de Vox en la Región de Murcia". Tras mandar ánimos a su "amigo", señaló que el exjugador de baloncesto "es un hombre honrado e íntegro, valores tan necesarios en política…". Además, advirtió de que "el tiempo pone a cada uno en su sitio". A Ortega Smith el aparato del partido le exige que deje la Portavocía del Ayuntamiento madrileño, pero él se niega.

Precisamente este viernes, Antelo recordó durante su rueda de prensa cuando, tras sufrir una lesión grave en el baloncesto, recibió llamadas de distintos partidos para incorporarse a la política, ofertas que inicialmente rechazó. Finalmente, Ortega Smith le convenció para colaborar con Vox, primero en el ámbito deportivo y, posteriormente, asumiendo mayores responsabilidades.