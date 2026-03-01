El ministro Albares asegura que las bases de soberanía española no se van a usar para nada que esté fuera de la carta de la ONU

El ministro José Manuel Albares ha asegurado este domingo que las bases militares de Estados Unidos de soberanía española "funcionan bajo una premisa y un tratado que es muy claro, que tiene un perímetro, y fuera de ese perímetro no se van a usar, ni tampoco fuera de los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha explicado en declaraciones a RTVE. Después ha especificado que "nuestras bases no se han usado en esta operación" contra el régimen iraní.

Para Albares, esta "escalada militar es muy peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles". "Hemos defendido el derecho a la libre expresión de los iraníes y las mujeres iraníes, que lo hacen con mayor dificultad, pero esta acción sin ninguna cobertura legal no la acompañamos", ha destacado.

En este sentido, el titular de Exteriores ha considerado que "esa acción unilateral no tiene encaje en la carta de las Naciones Unidas: rechazamos también los ataques de Irán hacia países amigos de España", por lo que ha hecho una llamamiento "hacia la desescalada, pues la violencia nunca trae la estabilidad, suele traer el caos".

Albares ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión por videoconferencia con los embajadores españoles en Oriente Medio - Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, EAU, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia- para evaluar la situación sobre el terreno país a país, revisar la situación de la colonia en cada uno de ellos y dar instrucciones en relación a la protección de los españoles: "Todas las embajadas tienen un plan de evacuación distinto, pero las circunstancias son distintas en cada país, no es lo mismo que se tenga el espacio aéreo cerrado o que se estén produciendo bombardeos", ha explicado Albares.

Ministros de la UE

Por otra parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha comunicado una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Exteriores para este domingo para tratar la crisis abierta en Irán, tras la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel.

La cita por videoconferencia busca "abordar la cuestión de Irán y los acontecimientos que se están desarrollando rápidamente en todo Oriente Próximo", ha señalado la ex primera ministra de Estonia en un menaje en redes sociales.

Kallas ha indicado que se mantiene en contacto con los socios en los países del Golfo. "Los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos corren el riesgo de arrastrar a la región a una guerra más amplia, y lo condenamos", ha subrayado, reiterando la condena contra la represalia de Teherán a los bombardeos masivos sufridos a primera hora del sábado.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha puesto el acento en que "la guerra no se extienda más". "El régimen iraní debe tomar decisiones", ha indicado.

La Alta Representante anunció a primera hora del sábado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo y la puesta en alerta de la misión 'Aspides' en el mar Rojo ante la operación militar desencadenada contra Irán.