Tribunales
La Fiscalía Provincial de Lugo interpone una querella contra José Tomé por acoso sexual
Toma esta decisión tras recibir una denuncia particular interpuesta contra el ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte por unos hechos ocurridos el pasado septiembre
Noela Vázquez Dosil
El ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, vuelve este lunes a los titulares después de que la Fiscalía Provincial de Lugo informase de su decisión de imponer una querella contra él tras recibir una denuncia particular "por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025".
Esta noticia llega después de que la semana previa se supiese que el hijo del regidor, Miguel Tomé, ocupará el puesto de la concejala saliente de Igualdad en el concello, después de que ella presentase su dimisión "por motivos personales".
Según relata la Fiscalía Superior de Galicia en un comunicado remitido a los medios, "el Ministerio Fiscal considera que los hechos denuniados, con carácter provisional y sin perjuiio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública".
De este modo, la Fiscalía considera que los hechos "están suficientemente determninados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal y la interposición de la querella".
