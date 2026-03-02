Moncloa remite a Peinado los correos institucionales de Begoña Gómez para que los analice la UCO

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga el denominado caso Begoña, ha dado traslado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de una memoria USB "en sobre cerrado" con la copia de los correos corporativos recibidos y enviados por la esposa del presidente del Gobierno desde julio de 2018, que le han sido entregados desde la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno. Solicita que se realice un análisis e informe de su contenido, según la providencia con fecha del pasado jueves a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El interés por el juez de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid en estas comunicaciones está relacionado con la parte de la causa que indaga en una presunta malversación por el uso privado de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, en relación con la gestión de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

El acceso a estos correos fue objeto de recurso por parte de la defensa de Gómez y de la Fiscalía, y la Audiencia Provincial de Madrid corrigió al juez reprochándole que una medida tan gravosa, que afecta al secreto de las comunicaciones, no fue mínimamente justificada y motivada. "¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida? No podemos estar de acuerdo, ya que se están vulnerando derechos fundamentales y la propia ley procesal penal", llegaba a decir el fiscal José Manuel San Baldomero en su recurso.

En todo caso, y pese a las resistencias iniciales, Presidencia del Gobierno puso la semana pasada los correos a disposición de la justicia, si bien su contenido no ha sido trasladado a las partes, sino entregado a la UCO para la realización del preceptivo informe.

Otros informes pendientes

La UCO tiene pendiente la entrega de otros informes que le ha ido requiriendo el juez Peinado en los últimos meses, como el de los correos que le fueron remitidos por el vicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio que tienen como remitente o destinataria a Cristina Álvarez, su asistente en Moncloa, así como del contrato con Deloitte para el desarrollo del software de su cátedra en este centro universitario.

La semana pasada, la Audiencia Provincial de Madrid respondió de forma rotunda a las quejas de la defensa de Cristina Álvarez subrayando la "importancia" e "interés" de los correos que pudo intercambiar con el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio en relación con la cátedra que la mujer de Pedro Sánchez codirigía en este centro universitario.

Los magistrados rechazan aclarar un "error material" que según el abogado de la asistente, José María de Pablo, habrían cometido al dar por hecho que Doadrio, manifestó su interés en aportar unos correos electrónicos que se intercambió con Álvarez cuando este ofrecimiento jamás se produjo en ninguna de sus comparecencias ante el juez del caso, Juan Carlos Peinado.

La cuestión tenía especial interés para esta defensa, que considera que la medida acordada por Peinado para requerir la entrega de los correos entre el testigo y su cliente vulnera, a su juicio, sus derechos fundamentales. La Sala, por su parte, justificó en su auto la actuación de Peinado señalando que la acordó "teniendo en cuenta" dicho ofrecimiento del testigo.

