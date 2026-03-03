Interior ordena reforzar la seguridad de infraestructuras clave ante posibles atentados de represalia por la guerra de Irán

La Secretaría de Estado de Seguridad está impartiendo instrucciones a las fuerzas policiales para que revisen planes de seguridad y adopten medidas en prevención de posibles "acciones de represalia" en territorio español derivadas de la guerra de Irán, confirman a este diario fuentes de la Seguridad del Estado.

Se trata de asegurar más las legaciones diplomáticas, consulados y otros inmuebles de países implicados en el conflicto. Y no solo se incluye a los contendientes, Irán, Israel y Estados Unidos, también a países afectados por ataques de Irán como los Emiratos Árabes Unidos, Irak o Arabia Saudí.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional está siendo el órgano interlocutor principal de la Secretaría de Estado. De momento, según las fuentes consultadas, no se han implementado medidas de refuerzo de personas concretas residentes en España, si bien no se descartan según avance el conflicto. Están en revisión diversos planes de seguridad de esa comisaría, que incluyen la protección en eventos públicos importantes, como el Mobile World Congress o las Fallas en Valencia.

España, recuerdan estas fuentes, continúa en Nivel de Alerta Antiterrorista (el NAA) 4 reforzado desde que, en octubre de 2023, tuvieron lugar los atentados de Hamás contra Israel que dieron inicio a la guerra de Gaza. Ese nivel no se ha rebajado con la llegada del alto el fuego a aquella franja palestina, y renueva ahora imperiosamente sus razones para su mantenimiento.

La intensificación de la vigilancia incluye también a asociaciones culturales, cámaras de comercio y empresas destacadas vinculadas con los intereses de los países comprendidos por el actual estado de guerra en Oriente Medio.

Atención a las infraestructuras

El "el contexto de la actual escalada de tensión internacional derivada de la posible respuesta del régimen iraní al ataque llevado a cabo por Estados Unidos e Israel" ha impulsado al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC, órgano de Interior) a enviar una nota informativa de "refuerzo de medidas de vigilancia y seguridad" a los integrantes de un listado de operadores públicos y privados de esas infraestructuras sensibles en España.

La nota, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, alerta del riesgo "considerando los precedentes operativos de dicho actor estatal y de sus grupos afines", en alusión a Irán y, entre otros grupos, Hezbolá. Por esos precedentes, desde el pasado día 28 "se estima posible un aumento de actividades hostiles en el ámbito internacional que pudieran afectar, directa o indirectamente, a intereses y activos situados en España, así como de operadores nacionales en los países objetivos del régimen".

El CNPIC matiza que no hay "indicios específicos" contra operadores críticos en España, pero "diversos patrones de comportamiento previos aconsejan mantener un nivel reforzado de alerta". El organismo de vigilancia de Interior estima amenazas físicas, cibernéticas e híbridas, principalmente.

En ese marco, Interior insta a reforzar los controles de acceso a instalaciones y zonas críticas, y a endurecer la revisión de la operativa del personal que trabaja en las infraestructuras y también de los contratistas externos.

Una de las preocupaciones barajadas, confirman fuentes policiales, es el previsible uso de un dron explosivo por parte de actores terroristas que pudieran ensamblarlo en España o bien dirigirlo contra intereses españoles fuera del país, en un formato nuevo de golpe terrorista.

Evaluar los sistemas de respuesta

Hay en el aviso del CNPIC un grupo de instrucciones para blindar la seguridad informática, dado que Irán y sus grupos patrocinados tienen habilidades reconocidas de ciberactivismo y ataques cibernéticos sin atribución. La nota de Interior insta a "extremar la cautela ante correos sospechosos y campañas de phising dirigidas".

Las medidas de blindaje incluyen una doble monitorización de los accesos remotos a los sistemas propios, como los que puedan utilizar los teletrabajadores o personal de viaje.

En este campo, el organismo de Interior pide también a cada responsable de ciberseguridad que confirme si tiene en buen estado operativo "los procedimientos internos frente a incidentes que combinen vectores físicos y cibernéticos".

Así mismo, el CNIPIC pide a cada operador de infraestructuras clave agilidad en la comunicación de esos incidentes para "permitir una valoración temprana de su relevancia".

