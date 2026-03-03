El PSOE pide personarse como acusación en el caso de las viviendas protegidas de Alicante y Manos Limpias pide que se le rebaje la fianza

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha pedido personarse en la causa en la que se investigan las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, según ha confirmado Información. La causa está abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 del tribunal de instancia de Alicante. La magistrada Amparo Rubio, que ha abierto diligencias por estos hechos, ha recibido una solicitud de los socialistas para ejercer la acción popular.

En estos momentos ya está personado el sindicato ultra Manos Limpias, a quien el juzgado le reclamó que presentara una querella por estos hechos, así como el pago de una fianza de 3.000 euros. Unos requisitos que ahora se le podrían exigir también al PSOE para poder personarse en la causa. Manos Limpias ha presentado la querella, pero ha recurrido la fianza solicitando que se le rebaje hasta los 300 euros, una petición sobre la que se tiene que pronunciar la Fiscalía.

Este miércoles concluye el plazo que dio el juzgado para que se le aportara toda la documentación relativa a la tramitación de las viviendas. Por el momento, el Ayuntamiento de Alicante es el único que la ha remitido. Todavía está pendiente de recibirse la documentación sobre la adjudicación de las 140 viviendas protegidas en el residencial por parte de la Conselleria de Vivienda, así como de la cooperativa implicada en el polémico proyecto.

La documentación recibida ya está en manos de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional, así como de la Fiscalía Anticorrupción, para su estudio. El análisis de estos documentos determinará los siguientes pasos que dará el juzgado.

