Vox exige la ilegalización de EH Bildu y asegura que la democracia "no derrotó a ETA"

"La democracia no derrotó a ETA, sino que miró hacia otro lado por conveniencia política", ha sentenciado este martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, pese a que la organización terrorista declarara el alto el fuego permanente en 2011 y anunciara su disolución en mayo de 2018. Más de 15 años después de los últimos asesinatos cometidos por la banda, la dirigente de extrema derecha ha llegado a decir que "la victoria de ETA es hoy patente en el País Vasco y en el Congreso" y ha exigido que se ilegalice a EH Bildu.

Aprovechando la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, el expresidente del Gobierno bajo cuyo mandato se logró el fin de la violencia, Millán ha dicho que "los herederos de ETA son el principal sustento" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Esto no es ningún triunfo de la democracia sobre nada", ha recalcado tras señalar que se han normalizado homenajes a condenados por terrorismo y el acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco.

Así, 23 años después de que el Tribunal Supremo ilegalizara Batasuna, decisión que fue después respaldada por el Tribunal Constitución y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la portavoz de ultraderecha ha anunciado el registro de una iniciativa para exigir el mismo destino para EH Bildu. "Sobran los motivos para ello fundamentalmente porque, además de vulnerar la ley de partidos políticos, los vínculos entre EH Bildu y ETA son evidentes", ha subrayado. A renglón seguido, ha criticado que llevaran condenadas por terrorismo en las últimas elecciones generales, aunque en realidad fue en los comicios municipales.

Los argumentos

En concreto, en 2023, incluyeron a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre, en sus listas municipales. No obstante, esas siete personas renunciaron a ser representantes públicos y el resto de cargos había suscrito la "Declaración del Dieciocho de Octubre", en la cual se admite que el dolor causado en las víctimas "nunca debió haberse producido". Sin embargo, Millán ha insistido en que la presencia de estos condenados en la lista es motivo suficiente para la ilegalización del partido.

Noticias relacionadas

La portavoz de Vox se ha referido al artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos, donde se recoge la disolución de partidos políticos que fomente o propicien "la violencia como método para la consecución de objetivos políticos" o den "apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas".

Suscríbete para seguir leyendo