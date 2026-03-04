El PP impulsa una ley para que la Fiscalía pueda actuar de oficio ante actos de enaltecimiento del terrorismo

El PP ha vuelto a hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para impulsar una de las que llaman "leyes Feijóo". En este caso, una proposición de ley que plantea que la Fiscalía pueda actuar de oficio ante actos de enaltecimiento del terrorismo. La iniciativa, que solo ha recibido el visto bueno de PP, Vox y UPN para su tramitación, ha servido a los conservadores para cargar contra el Gobierno en plena campaña electoral en Castilla y León, denunciando que el Ejecutivo tenga entre como su "más fiel socio" de legislatura a EH Bildu, formación que, según el senador Ángel Cuesta, está detrás de esos "ignominiosos homenajes a los más abyectos asesinos criminales" de la historia reciente de España.

"Lo grave no es la postura de este grupo político, de sobra conocida por todos, lo grave es la postura del PSOE y el Gobierno que, en aras de una superación de un mal llamado conflicto y una mal llamada convivencia, se niega a que se persigan este tipo de conductas", ha denunciado el senador popular a la hora de defender la iniciativa en el pleno de la Cámara. Así, en un discurso en el que se ha mencionado de manera reiterada a ETA, la banda terrorista que anunció su disolución en 2018, ha recalcado que los actos de homenaje a los integrantes de la banda terrorista solo sirven para "hacer revivir el dolor de las víctimas de aquellos crímenes y sus familias".

Así, la proposición de ley de los populares recoge una modificación de la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir entre sus competencias la actuación de oficio ante "conductas de enaltecimiento o justificación del terrorismo, de humillación a las víctimas o de actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo, así como en aquellas manifestaciones de violencia o intimidación en el espacio público vinculadas a finalidades terroristas, impulsando de manera inmediata las diligencias de investigación y el ejercicio de las acciones que procedan".

El 'no' a la iniciativa

Ante la propuesta, la senadora del PSOE María del Lirio Martín García ha dicho que es "innecesaria, ideológica y hasta contraproducente", ya que la Fiscalía ya puede promover de oficio la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público, por lo que la iniciativa no aportaría "herramientas nuevas". No ha sido la única. Uxue Barkos, senadora de Geroa Bai, ha criticado al PP por utilizar a las víctimas y el PNV ha señalado que la iniciativa es "redundante e innecesaria".

Por parte de EH Bildu, los principales señalados, ha sido el parlamentario Gorka Elejabarrieta quien ha denunciado que la propuesta del PP solo busca "criminalizar a la izquierda soberanista vasca" y erosionar al Gobierno de coalición. Un análisis que ha compartido el senador de Junts Francesc Xavier Ten, que ha advertido de que la reforma introduce "una declaración política" que podría abrir la puerta a interpretaciones amplias de conceptos como enaltecimiento o intimidación en el espacio público.

