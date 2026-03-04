El Supremo escuchará a Armengol y Torres en el primer juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, pero descarta a Sánchez, Marlaska e Illa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, después de Semana Santa, en concreto, a partir del próximo 7 de abril. En su resolución, en la que se rechazan todas las cuestiones preliminares planteadas por las partes en la vista del pasado 12 de febrero, el tribunal que juzgará a los tres acusados acuerda escuchar a un total de 75 testigos, entre los que se encuentran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Entre los testimonios solicitados que se descartan figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -cuyo testimonio pedían las acusaciones populares, que actúan bajo la dirección letrada del PP-, así como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuya declaración fue solicitada porque durante la pandemia era el responsable de Sanidad. No obstante, sí declarará como testigo el que jefe de Gabinete del ministro. Se da la circunstancia de que entre los testigos que citan a declarar está la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que ya estaba imputada en la Audiencia Nacional por su presunta participación en la otra pieza del caso, el presunto amaño de comisiones.

La situación de Pardo de Vera, cuyo testimonio lo habían solicitado todas las partes, es aún más controvertida ya que en un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se apreciaban indicios de su presunta participación en la compra de mascarillas la compañía responsable de las infraestructuras ferroviarias y a Puertos del Estado a Soluciones de Gestión, la empresa apadrinada por Aldama. Ese informe fue el último cartucho con el que Ábalos y Koldo, quienes se enfrentan a la mayor petición de pena por parte del fiscal -24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente, que se eleva hasta los 30 en el caso de las acusaciones-, pretendían que el juicio relativo a los contratos de mascarillas realizados durante la pandemia se trasladara a la Audiencia Nacional.

En su auto, la Sala de lo Penal desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de Ábalos y Koldo García, quienes serán juzgados a partir del 7 de abril, junto al empresario Víctor de Aldama, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Todos los del fiscal y Aldama

Los magistrados han aceptado escuchar durante el juicio a todos los testigos propuestos por la fiscalía y por Aldama; en el caso de Ábalos, también salvo en el caso de Grande-Marlaska. Él fue quien solicitó el testimonio de los expresidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, a la que también solicitaba Koldo García, quienes está previsto que declaren en relación con las compras de mascarillas realizadas desde esas comunidades autónomas.

El tribunal, en cambio, rechaza ocho de los testigos solicitado por Koldo García (entre ellos, Grande-Marlaska e Illa), y 13 de los pedidos por la acusación popular, entre quienes estaban Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.

En total se han aceptado más de 75 testigos, así como una veintena de peritos. Entre los testigos admitidos figuran, además, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (solicitada por Ábalos y Koldo García);el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo (a petición de Koldo García); el exgerente del PSOE Mariano Moreno (solicitado por Ábalos, Koldo García y la acusación popular), y los ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria. También comparecerán como testigos los expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, así como empresarios y familiares y allegados de los acusados.

Sin careo ni polígrafo

La Sala ha rechazado todas las nulidades de actuaciones planteadas por la representación de Ábalos y Koldo García en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero. Además de mantener su competencia para juzgar el caso, descarta la necesidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como había solicitado la defensa de Koldo García Izaguirre.

Entre las solicitudes de las defensas figuraba la realización de un careo entre Aldama y Koldo, así como que este se someta a la prueba del polígrafo. El tribunal rechaza su realización y señala que confrontar las versiones de ambos acusados "no es propiamente una prueba anticipada, ni un medio de prueba en sí mismo, sino complementario de otros", aunque será la Sala la que tenga la última palabra.

En cuanto al polígrafo, el tribunal señala que no "puede reemplazar la función de los tribunales de valorar las pruebas practicadas en el acto del juicio oral bajo los principios de publicidad, inmediación y oralidad; además de tratarse de una prueba que no tiene reconocida ninguna validez en el ordenamiento jurídico español". Además, recuerda que su práctica "podría imponer la efectiva renuncia del acusado a su derecho a no decir verdad".

