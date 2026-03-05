Sara Fernández

Zapatero: “El presidente Sánchez ha sido muy coherente”

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha respaldado las decisiones del Gobierno de España y de Pedro Sánchez, a la vez que ha lamentado la actual situación internacional en la que países como Estados Unidos o Rusia se saltan la legalidad internacional. “La legalidad internacional dice que el uso de la fuerza solo puede estar autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Precisamente la carta de San Francisco fue inspirada en su día por Estados Unidos, por el presidente Roosvelt tras la tragedia de las dos guerras mundiales”, ha recordado Zapatero.