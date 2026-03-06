La Audiencia de Valencia avala la decisión de la jueza de la dana y rechaza el recurso de Hazte Oir para que declare Pedro Sánchez

Los seis magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han confirmado la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana y han denegado la declaración testifical del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como solicitaba en un recurso la entidad ultra Hazte Oir, según acaba de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La asociación de ultraderecha solicitaba, además de la declaración del presidente del ejecutivo central, que se le solicitara la posibilidad de presentar voluntariamente en la causa de la dana "el listado de llamadas así como los mensajes, correos electrónicos y whatsapp que pudiera haber recibido de Carlos Mazón o que pudiera haber mandado al mismo".

Una petición que surgía después de conocerse, tal como publicaron los medios de comunicación, Pedro Sánchez remitió a las 22.50 horas un mensaje a Carlos Mazón cuando regresaba de la India, de viaje oficial. Hazte Oir argumentaba que "habiéndose confirmado, además, por los medios de comunicación que Carlos Mazón respondió a dicho mensaje, no es descartable que entre los dos pudieran haberse producido otras comunicaciones de las que, en este momento, no se tiene conocimiento y que pudieran ser relevantes para las presentes diligencias". Una petición que los abogados de la formación de ultraderecha presentaron el 15 de diciembre, tres días después de que la jueza de la dana acordara la citación como testigo del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Una citación que la jueza de la dana hizo a petición de la Asociación de víctimas mortales de la dana quien solicitó a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que citara a declarar como testigo al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo por la llamada que realizó a Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

La información que "iba recibiendo"

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra justifica su decisión en que el líder del Partido Popular, en calidad de testigo, podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo". Sobre todo porque parte del intercambio de mensajes y conversaciones entre Feijóo y Mazón se produjo en un momento clave: antes del envío del Es Alert de las 20.11 horas, que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo".

El Tribunal argumenta que las razones alegadas por los recurrentes "no parecen suficientes para acordar una diligencia con claros tintes prospectivos" y no ve "la utilidad" de la misma. "Ni se justifica el rendimiento probatorio que se pretende obtener más allá de meras conjeturas acerca de las conversación que pudo mantener el presidente del Gobierno con el entonces president de la Generalitat horas después de haberse producido los hechos", concluyen los magistrados de la sección segunda.