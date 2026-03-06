En Huelva
Directo | España y Portugal apuestan por el multilateralismo ante la situación en Oriente Medio
Sánchez responde al PP que "con la misma determinación que nos lleva a decir 'no a la guerra' en Irán, tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar a echar una mano, en este caso, a un estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, comparecieron conjuntamente tras la firma de acuerdos entre España y Portugal en el marco de la 36 cumbre bilateral, una cita que ha estado marcada por la situación en Oriente Medio. Así, desde sus primeras palabras, Sánchez destacó la apuesta de ambos -Montenegro asentía con la cabeza- por el "multilateralismo".
"Celebramos esta cumbre hispano-portuguesa profundamente preocupados por la situación internacional", admitió Sánchez, antes de señalar que desde la perspectiva española "la escalada bélica en Oriente Medio es una amenaza real, no solo para la paz del mundo, que ya con esto sería suficiente, sino también para la prosperidad de las empresas de las familias de los hogares de nuestros países, por la evidente alza en el coste de la vida que van a sufrir nuestros nuestras economías, las economías fundamentalmente domésticas"
Ahondando en el "rechazo a esta guerra" del Gobierno y su reivindicación por el "multilateralismo", tanto desde Naciones Unidas, cuyo actual secretario General es el portugués António Guterres, como por el propio comercio global. Y, en esa línea, abordó que "ese vínculo transatlántico que españoles y portugueses compartimos" pero que, desde la visión del gobierno de España, supone el "respeto" y "la colaboración leal y en plena igualdad cuando hablamos de esa relación atlántica". "Un atlantismo donde el derecho internacional, las reglas, sean la columna vertebral, y la cooperación, y por tanto no la confrontación, el camino a seguir".
El jefe del Ejecutivo español ahondó en que ambos países son "también un ejemplo de vanguardia en el compromiso europeo", aspecto que consideró que "muy importante" y ponenerlo "de relieve". Para, acto seguido, justificar que "España, ante la solicitud de un país europeo como es Chipre, hemos dado apoyo en una misión de protección, de defensa, de rescate a la que evidentemente España responde". "Y, como saben, la fragata Cristóbal Colón llegará a las costas chipriotas en los próximos días para contribuir precisamente eso, a la defensa de la seguridad colectiva de un país que, por desgracia, como consecuencia de este conflicto en Oriente Medio, ha sufrido un ataque en su propio suelo".
