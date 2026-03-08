Irene Montero pide protección tras haber recibido amenazas de muerte de un grupo neonazi

En el ecuador de la campaña a las elecciones a la Junta de Castilla y León, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, que está calificada de terrorista tanto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como por el FBI, lo que la ha llevado a dirigirse al Ministerio del Interior para solicitar protección tanto para ella como para su familia.

Según fuentes de Podemos, Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días". En ellas aparece el domicilio de la eurodiputada, en el que reside con sus hijos menores de edad y su pareja, el exvicepresidente del Gobierno y fundador de la formación morada, Pablo Iglesias.

Las amenazas denunciadas proceden de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el FBI denominada The 764 Network (Red 764), según informa el Diario Red, que precisa que fue la policía la que informó a la exministra de Igualdad de la existencia del peligro que corría, al detectar un mensaje de una persona que se identifica como miembro del grupo y que anunciaba un ataque contra ella como "venganza contra la sociedad".

Según publicó The Washington Post, a partir del suicidio retransmitido por Instagram de un chico de 13 años, Jay Taylor, en un pueblo a una hora de Seattle, el grupo extremista se dedica a manipular a jóvenes vulnerables para incitarles a la automutilación y hasta a quitarse la vida, lo que es exhibido como un trofeo por sus miembros. Su nombre procede del código postal del joven de Texas que lo fundó en 2021, cuando tenía 15 años.

Los agentes del FBI encargados de investigar el suicidio de Taylor llegaron hasta un joven de 18 años estudiante de medicina que había viajado con su familia desde Irán a Alemania. Al no tener jurisidicción en Europa, trasladado los indicios recabados a la policía de Hamburgo, que un año y medio después procedió a arrestar al sospechoso, que fue acusado de 123 cargos de abuso y violencia sexual que infligió entre los 16 y los 18 años a ocho adolescentes de cuatro países, informa El País. El cargo más grave al que se enfrentó fue el asesinato de Taylor.