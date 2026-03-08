Vidal-Quadras ve en Vox una deriva "autoritaria en la que una pequeña cúpula decide de manera dictatorial"

Alejo Vidal-Quadras (Barcelona, 1945) fue presidente del Partido Popular de Cataluña entre 1991 y 1996 para después ser vicepresidente del Parlamento Europeo. Tras salir de esta formación fue uno de los fundadores de Vox, que abandonó en 2015. El pasado jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, homenajeó a su antiguo compañero de partido en un acto que organizó en el Congreso con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo. En esta entrevista Vidal-Quadras es muy crítico con la actuación de Santiago Abascal, que acaba de expulsar del partido al exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith.

Pregunta. Usted fue uno de los fundadores de Vox, ¿qué la parece que ahora sea el tercer partido de España en muchas provincias?

Respuesta. Vox está cabalgando sobre una ola europea y global. Después de muchos años de imposición del llamado pensamiento políticamente correcto, que es esa mezcla de feminismo radical, indigenismo rencoroso y revanchismo histórico, como las leyes de memoria, y el dogma climático por el que se dice que vamos a morir todos por el cambio climático. Es decir, todo este conjunto que dibuja lo llamado políticamente correcto o también ideología 'woke', que es algo que se inicia en mayo 68, pasa a Estados Unidos, allí es recocinado y vuelve a Europa en forma de ideología que algunos llaman pensamiento crítico, otros justicia social y bueno, se ha popularizado como lo 'woke'. Y la gente se ha cansado.

Alejo Vidal-Quadras. / José Luis Roca

Y todo este magma ha generado una reacción. Y eso explica el resultado electoral de Trump, el de Milei, el de Kast en Chile, el de Bukele en El Salvador, el de Meloni en Italia, Ecuador o Alternativa por Alemania, Nigel Farage, Eslovaquia y Orban en Hungría, Hay una ola global de hartazgo contra lo 'woke' y de vuelta a la derecha, a la tradición y contra la inmigración irregular masiva, pues ese es uno de los elementos clave de la indignación de la gente. Todo este magma, como digo, produce a nivel global una reacción, que se manifiesta todos estos casos que le he explicado. España no es ajena y Vox sube por eso, porque está en la corriente ascendente.

P. ¿Considera que Vox debería facilitar al PP los gobiernos autonómicos?

R. Eso tiene dos perspectivas. Si se pregunta desde la perspectiva del interés nacional y del bien común la respuesta es afirmativa. Los dos partidos que tienen la mayoría, uno de centro-derecha y el otro conservador, si actuasen por el bien común, por patriotismo, por interés general, deberían llegar a acuerdos para proporcionar estabilidad, tranquilidad y previsibilidad a sus Comunidades y eso se traduce naturalmente en inversión, en más trabajo y en un clima social estable. Eso es lo que deberían hacer.

Pero si usted me lo pregunta desde el punto de vista del interés partidista, los razonamientos pueden ser distintos porque Vox puede tener la tentación de decir: si no se hace todo lo que yo digo, las 23 condiciones de Extremadura, usted repite elecciones. Yo creo que a Vox, en este momento, y con el clima político y social que hay la radicalidad les renta. Una posible repetición de elecciones podría traducirse en un resultado para Vox incluso mejor. Si Vox tiene como objetivo final reemplazar al PP como fuerza hegemónica en España, como ha sucedido en Hungría en Polonia o Italia, la relación entre los dos partidos será difícil.

P. Ya no quedan muchos de los fundadores de Vox en el partido.

R. ¿Queda alguno? La pregunta es, ¿queda alguno, aparte del propio Abascal?

P. Ahora Vox en Madrid con Javier Ortega Smith y en la Región de Murcia con José María Antelo está en plena crisis? Ellos han criticado que no hay democracia interna dentro del partido. ¿Cuál es su opinión?

R. En España ningún partido es internamente democrático. Pero dentro de ese hecho hay grados. Por ejemplo, en la izquierda hoy el PSOE es un partido totalmente centralista, caudillista y autocrático. Y en la izquierda de la izquierda hay un buen follón y se puede decir que hay democracia interna en la medida en que se debate quién va a ser el líder y cuál va a ser el programa. En el PP hay un cierto grado de democracia interna, como lo demuestra cuando yo estuve en el PP durante 31 años, porque yo era bastante incordio. Y cuando surgió el problema de Cataluña y Pujol, pues me enfrenté a la dirección y en los comités ejecutivos, en los que, si ves la foto tomaba la palabra. A Aznar esto le ponía muy nervioso y además le molestaba profundamente, pero nunca se me abrió un expediente. Jamás se llevaron a cabo represalias, si no se considera una represalia mandarme a Bruselas y hacerme vicepresidente del Parlamento Europeo. Se me impuso dejar Cataluña porque erróneamente Aznar pensó que si no Pujol no le apoyaría, lo cual era falso, porque Pujol le hubiera apoyado igual, pues estaba obligado por las circunstancias. Pero yo incordié mucho, ya lo digo, escribía, salía por la televisión, se incordiaba todo el día. Pero jamás se ha tomado una medida represora contra mí. O sea, que hay grados de democracia interna.

Alejo Vidal-Quadras. / José Luis Roca

Y Vox originalmente se concebía como un partido con un modelo anglosajón, con mucha vida interna y mucho debate. Y después se ha ido evolucionando a un partido centralista, autoritario, donde una pequeña cúpula decide de manera dictatorial. Y eso ha hecho que, mire... Iván Espinosa fuera, Ortega Smith fuera, Víctor Sánchez del Real fuera, Sonia Lalanda fuera, la pobre Macarena también.

¿Quién más? El general Budiño fuera, el general Rosety, Rocío, o sea, todos. Llama la atención, si ves la foto, que desaparecieron todos, solo queda Santi. Esto es un fenómeno que no deja llamar la atención. Pese a eso, el partido electoralmente sigue subiendo porque le lleva esa ola global de cambio de paradigma.

P. A usted le pasó lo mismo, ¿no?

R. Sí, pero yo me dí cuenta muy pronto. Rubén Manso, que es una persona muy valiosa, también se ha ido. Yo me di cuenta enseguida porque en la campaña europea de 2014 en la que hubiéramos podido sacar un escaño, no lo sacamos porque hubo un comportamiento por parte de algunos muy desleal, porque tenían mucha prisa por hacerse con el partido. Yo redacté junto con Ignacio Camuñas el manifiesto fundacional y ya me di cuenta de que ellos querían ir por otra línea.

Por ejemplo, si yo estuviera hoy en el Parlamento Europeo estaría en el Grupo Popular o en el grupo ECR (Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos). Pero yo no estaría en 'Patriots', en el que están ellos. Es decir, el partido ha tenido una doble evolución que a mi juicio no es positiva. Una que ideológicamente se ha ido a posturas soberanistas, estatistas, antieuropeas o por lo menos euroescépticas e internamente se ha transformado en un partido donde manda la cúpula y no hay el menor asomo de debate o participación de la militancia.

Entonces, esa doble evolución, a mi juicio, no es positiva, pero, repito, electoralmente gracias a este corrimiento global a Vox no le va mal y de hecho parece que le irá muy bien.

Alejo Vidal-Quadras. / José Luis Roca

P. ¿La oposición iraní financió en sus orígenes a Vox?

R. No, no tiene que ver con la creación de Vox. La diáspora iraní, pues entre ellos soy un personaje muy popular, cuando me presento a las europeas, pido, como cualquier candidato, ayuda. Y me llegan muchas aportaciones, no sé, miles de iraníes residentes en Francia, Alemania y España. Son donativos a mi persona. Esa gente no sabía lo que era Vox y probablemente no sabían dónde estaba España.

Y a través de esta diáspora iraní, que está en todo el mundo por millones, recibí apoyo de muchísima gente. Todo se hizo con una transparencia total porque todo se hizo de acuerdo con la ley de financiación de partidos. Pero una cosa que no han entendido muchos periodistas es que no eran para el partido porque no sabían ni lo que era Vox ni les importaba si era para Alejo.

