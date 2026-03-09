Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes y de buscar el bloqueo en Castilla y León

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes desde Riaza que "nadie puede entender que Vox estafe a sus votantes dando alegría al 'sanchismo'" y ha dado por hecho que, igual que ahora "bloquea" el gobierno de Extremadura porque hay elecciones en Castilla y León, hará lo mismo en este territorio porque luego serán las de Andalucía. Por ello, apeló a la movilización de todo el partido y alentó a la implicación directa de los alcaldes también es estos comicios.

Durante un mitin organizado por el PP en el municipio segoviano, Feijóo alentó a los dirigentes populares y simpatizante a no arrepentirse del resultado el lunes dentro de una semana. "Vamos a votar y le vamos a decir a los del Partido Socialista, que no son sanchistas, que la única forma de que se vaya Sánchez es votar al Partido Popular. Y le haremos un favor a esos, ¿eh?", ironizó, al tiempo que subrayó que "le vamos a decir a los señores de Vox que si quieren que Castilla León haya un gobierno del PP, que voten al PP. ¿Por qué, qué es esto de que si yo quiero que gobierne Mañueco y voy a votar a Vox, ¿cómo? ¿Me lo puiste explicar?", reflexionó el presidente del PP.

Implicación de todos

Por ello, para Feijóo, "no hay un minuto que perder, no hay un vecino sin intentar hablar con él, no puede haber un pueblo, una calle o una casa sin ir, esto son elecciones municipales, no son elecciones autonómicas". "Nosotros no podemos votar por vosotros. Votad y votad en libertad y votad con todas las consecuencias que supone ese voto", trasladó a los presentes en este municipio segoviano.

En su intervención, Feijoo cargó tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE como contra la formación que preside Santiago Abascal. EL presidente del PP distinguió entre un PSOE que en Castilla y León se presenta "para ver si el PP no gana por mucho", el resto de partidos de izquierda que buscan ver "si alguno consigue un acta" y Vox, que lo hace para "bloquear el Gobierno de Castilla y León".

Criticó que Vox se presente a las elecciones autonómicas de Castilla y León para “bloquear” un eventual gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, por lo que, subrayó, “nadie puede entender” que la formación de Santiago Abascal “sea útil a Pedro Sánchez” y “estafe a sus votantes” al impedir la formación de ejecutivos del PP.

"¿Qué responsablidad es esta? ¿Con qué cara pide el voto para bloquear o para que no funcione el gobierno?", se preguntó sobre Vox, al que ha responsabilizado que después de las elecciones en Extremadura antes de Navidad esa comunidad siga sin gobierno en la segunda semana de marzo.

Contra el Ejecutivo de Sánchez también arremetió por la falta de medidas concretas para paliar el impacto de la guerra de Irán. "Nosotros proponemos bajadas de impuestos y ellos proponen eslogans", aludiendo al listado de iniciativas que el PP ha avanzado este lunes y que ofrece al Gobierno incluso para aprobar en el Consejo de Ministros de este martes.

Así las cosas, Feijóo criticó que hay "700 personas trabajando para Sánchez en Moncloa" que se dedian a "hacer eslogans" en lo que llamó la "factoría del engaño", porque se dedican, según el dirigente popular, a buscar "eslogans para ver cómo pueden cambiar de conversación o cómo pueden intoxicar la opinión pública". Un trabajo que deben hacer, dijo, "porque tienen mucho que tapar", y procedió a repasar casos de corrupción cercanos al Gobierno y al PSOE e informaciones de los últimos días que afectan a dirigentes socialistas o sus familiares.

