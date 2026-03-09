Lucía Feijoo Viera

Feijóo dice que Vox estafa a sus votantes y busca el bloqueo en Castilla y León

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes desde Riaza que "nadie puede entender que Vox estafe a sus votantes dando alegría al 'sanchismo'" y ha dado por hecho que, igual que ahora "bloquea" el gobierno de Extremadura porque hay elecciones en Castilla y León, hará lo mismo en este territorio porque luego serán las de Andalucía. Por ello, apeló a la movilización de todo el partido y alentó a la implicación directa de los alcaldes también es estos comicios. Más información