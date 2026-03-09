Ortega Smith denuncia ante la Agencia de Protección de Datos la "filtración" de su expulsión y carga contra Abascal y la cúpula de Vox

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha denunciado este lunes al Comité Nacional de Garantías de la formación ante la Agencia de Protección de Datos por haber "filtrado" la información de su expulsión a los medios. "He presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador", ha contado el otrora mano derecha de Santiago Abascal, el presidente de Vox, en una entrevista concedida esta mañana a Onda Madrid.

Según ha explicado, la propia resolución del Comité recogía que, al tratarse de un proceso sancionador, "es confidencial", por lo que no "no podrá en ningún momento trasladarse ni en totalidad ni en su parte fuera de los de las personas" incluidas en el mismo. Pues bien, "no habían pasado ni 24 horas cuando a la mañana siguiente desayunamos con que estaba en todos los titulares, filtrado" desde Bambú, ha reprochado.

Todo ello mientras "el proceso sigue abierto", ha recordado Ortega Smith. Está pendiente de resolución el recurso de reposición presentado ante el propio Comité de Garantías, del cual tiene claro el desenlace dada la "independencia cero" del organismo. Una vez llegue este, "recurriré en alzada ante el Comité Ejecutivo Nacional", ha avanzado el concejal. Si este también falla en su contra, manteniendo la expulsión, entonces "les espero en los tribunales", ha advertido Ortega.

Sobre el origen de la disputa, ha vuelto a insistir en que hasta la fecha nadie le ha dado "una sola razón" para cesarle como portavoz en Cibeles, de la misma forma que tampoco se la han dado al exlíder del partido en Murcia, José Ángel Antelo. "Yo creo que hay algunos que se han vuelto completamente locos o tienen una obsesión eh de que alguien les pueda hacer sombra y que cualquiera que sobresalga un poco en este proyecto tiene que ser objetivo a batir", ha señalado Ortega Smith.

El tono se ha endurecido aún más cuando ha dirigido sus críticas contra Santiago Abascal y la cúpula de Vox. Según Ortega, el partido ha quedado en manos de un "grupito de cuatro" que son los que "mueven los hilos". Un círculo al que "no ha votado nadie" y cuyo único objetivo a día de hoy "se llama pasta. Pasta, dinero y poder. Nada más", ha espetado sin pelos en la lengua.