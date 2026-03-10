El Gobierno se distancia de Von der Leyen y urge a Europa a defender el orden internacional: "Lo contrario es desorden y el desorden, caos"

Sin mencionar ni una sola vez a Ursula von der Leyen, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dejó clara la posición española y la distancia con el posicionamiento que ha defendido la presidenta de la Comisión Europea en las últimas horas. Al tiempo que indicó que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "se identifica" con la postura del presidente del Consejo Europeo, António Costa, porque "no hay una oposición entre un antiguo orden y un nuevo orden que lo sustituiría".

En concreto, Costa abogó por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" y defendió "soluciones multilaterales", frente a las declaraciones de Von der Leyen, que dijo que "ya no se puede confiar" en este sistema internacional como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas, en el marco del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, como recoge Europa Press.

Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares urgió al bloque europeo a "defender" el orden internacional basado en normas, alegando que "lo contrario es desorden". "Estos momentos es entre un orden internacional y el desorden. Y si seguimos apostándole al desorden, llegaremos al caos", reflexionó un contundente jefe de la diplomacia española.

"Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden, no el orden, y no hay una oposición entre un antiguo orden y uno nuevo que lo sustituiría", subrayó el ministro, al tiempo que insistió en que el actual sistema "establece las relaciones virtuosas" entre Estados.

En la misma línea, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, también se distanció de otras palabras de la Von der Leyen respecto al "error estratégico" de la UE de superar la energía nuclear. "En España tenemos un recurso ilimitado que es renovable. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos talento, tenemos empresas que han apostado todos estos años desde el año 2018 en el momento que el gobierno ha puesto encima de la mesa un marco incertidumbre y estable han apostado por las renovables y, por lo tanto, yo creo que es una apuesta que es la ganadora en nuestro país".

Involución

Albares cree que hay que elegir entre "el derecho o la fuerza; la paz y las relaciones pacíficas entre Estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior; el progreso o involución histórica".

En esta línea, el ministro expuso que "la Unión Europea es ante todo una construcción de derecho y de tratados", Y "el derecho nos protege a todos". Es más, aseveró, "allí donde no hay derecho, solo existe la fuerza" y "allí donde no hay orden internacional, solo hay la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y el orden internacional no es solo derecho, no es solo normas, no es solo derecho internacional", sentenció.

Además, puntualizo el orden internacional actual no es sólo "una construcción jurídica", sino que es la base del "multilateralismo" que permite enfrentarse a los "graves desafíos" actuales, entre los que ha destacado el cambio climático y los flujos migratorios, y que posibilita el "desarrollo y el crecimiento económico" y el "libre comercio".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso / Eduardo Parra - Europa Press

El PP, con Von der Leyen

Mientras Albares y el Gobierno se situaban detrás de Costa, en el Partido Popular compartían las reflexiones de Von der Leyen de que no hay que derramar "ni una lágrima" por el régimen iraní y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelva a estar con los países aliados. Así lo dijo el vicesecretario de coordinación autonómica y local del Partido Popular, Elías Bendodo, desde Vitoria, y ahondó en que la presidenta ha hecho un "ejercicio de realismo" porque Europa tiene que actuar con inteligencia y "saber moverse" en el nuevo orden internacional.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, consideró como "obvia", de "perogrullo", la reflexión de la presidenta de la Comisión Europea cuando advierte de que Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de salvaguardar sus intereses frente a las amenazas, debido a que "es evidente que el mundo ha cambiado".

Noticias relacionadas

En esa línea, recalcó que "si tú quieres un mundo con normas, tienes que tener la capacidad de imponer esas normas" pero ha admitido que "en estos momentos la Unión Europea no tiene la capacidad de imponer esas normas".

Suscríbete para seguir leyendo