Azcón revisará "todo aquello que sea sospechoso de duda" en los proyectos aragoneses de Forestalia

El presidente de Aragón en funciones y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha asegurado este miércoles que planea revisar "todo aquello que sea sospechoso de duda" sobre los proyectos aragoneses vinculados a la empresa Forestalia. El conservador ha mostrado su "preocupación por un escándalo de corrupción con origen en el Miteco" y ha mostrado la predisposicón del PP a apoyar la reapertura de la comisión de investigación de las energías renovables en las Cortes de Aragón. Azcón ha cargado contra el Gobierno central, pero no ha aclarado si la relación de la DGA con Forestalia va a cambiar ni cuál va a ser el futuro de las dos iniciativas estratégicas que tiene la empresa de renovables, como son la alimentación energética de la futura gigafactoría de Stellantis y el proyecto Búfalo de centros de datos. Más contundente ha sido la portavoz del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, que ha descartado una auditoría al Inaga porque "se solaparía con la investigación policial".

Azcón, que ha participado este miércoles en el homenaje a las víctimas del terrorismo, ha garantizado que el Gobierno de Aragón y las Cortes, ahora con presidencia popular, "van a seguir colaborando con la Guardia Civil y la Justicia". "Vamos a poner en marcha todas las actuaciones que necesarias para que se sepa la verdad sobre lo que pasaba cuando gobernaba el PSOE", ha insistido el líder del PP en Aragón, que ha puesto en valor que su partidpo fuera el que propuso "la comisión de investigación": "Si en Aragón se ha investigado lo que ha ocurrido con las renovables es porque fue el PP quien propuso la comisión".

El presidente popular ha garantizado que "si es necesario reabrir la comisión a la luz de los datos que se conocen, el PP está dispuesto" a llevar a cabo esa acción. Al ser preguntado por Forestalia y la investigación de la operación Perserte, Azcón ha cargado más contra el Ministerio de Transición Ecológica que contra la empresa aragonesa de renovables. "Estamos seriamente preocupados por un escándalo de corrupción que tiene su origen en el ministerio socialista de Transición Ecológica", ha resumido el presidente aragonés en funciones, que ha señalado que la investigación de la Guardia Civil se centra en "proyectos que se han aprobado bajo la presidencia de Pedro Sánchez".

Azcón sí ha pedido "una reflexión" en el seno del Miteco y ha reclamado "dimisiones", para "asumir la responsabilidad de un escándalo de corrupción que salpica a un sector tan importante". Para el jefe de los populares en la comunidad es "incomprensible" que todavía no haya habido esas dimisiones: "Hubo un funcionario al que se prolongó en su cargo y que presuntamente ha cobrado a través de la compraventa de sociedades".

Vaquero rechaza una auditoría al Inaga

También ha sido preguntada por el caso Forestalia la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha comparecido ante los medios para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. A preguntas de los periodistas, la que sigue siendo la mano derecha de Azcón en el Pignatelli ha descartado que el Ejecutivo autonómico vaya a emprender, de oficio, una auditoría de la actividad del Inaga en los últimos años puesto que ha considerado que se “solaparía” con la investigación policial. Sin embargo, Vaquero sí que ha visto “oportuno” la investigación iniciada por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el clúster del Maestrazgo y la forma en la que se tramitaron los permisos de una forma presuntamente fraudulenta.

“Ahora no podemos iniciar procedimientos paralelos”, ha insistido Vaquero, quien, no obstante, y como no podía ser de otra manera, ha ofrecido a la Justicia “total colaboración” en la facilitación de información o en la consulta de los expedientes que sean requeridos y que estén en manos del Gobierno de Aragón o de alguno de sus organismos dependientes, como es el caso del Inaga. Eso sí, cuando se haya finalizado la investigación policial, si quedan “dudas” sobre las actuaciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental entonces sí que el Ejecutivo popular se plantea iniciar sus propias pesquisas.

Asimismo, Vaquero ha calificado de “preocupantes, escandalosas y graves” las noticias que se están conociendo sobre el caso Forestalia, si bien ha puesto el foco en los presuntos corrompidos, “altos cargos de PSOE de Pedro Sánchez y de los Gobiernos autonómicos anteriores”. Pero cuando ha sido preguntada por los presuntos corruptores, con los que el Ejecutivo de Azcón ha compartido anuncios, como es el caso del proyecto Búfalo, un campus de centros de datos promovido por la empresa de Fernando Samper, Vaquero ha dicho que están siendo “muy rigurosos” en la tramitación de todos los expedientes pero ha aclarado que no pueden paralizarlos porque estarían incurriendo incluso en un delito de prevaricación.

“Nuestra obligación es que todos y cada uno de los proyectos se sigan desarrollando si cumplen con la normativa. Debemos ser muy rigurosos y no podemos actuar con arbitrariedad. Será el resultado de las investigaciones judiciales lo que limite la capacidad de este proyecto (el proyecto Búfalo de Forestalia) de salir adelante”, ha dicho Vaquero.

Chunta vuelve a pedir una comisión de investigación

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado que su formación solicitará la creación de una nueva comisión parlamentaria de investigación en torno a Forestalia a la luz de la investigación judicial abierta en torno a sus actividades, así como la paralización de todos sus proyectos en la comunidad.

A este respecto, ha expresado su confianza en que el grupo del PSOE en la Cámara aragonesa apoye la creación de esta "herramienta de fiscalización", a la vista de la petición de la formación parlamentaria socialista de solicitar la revisión de los expedientes de Forestalia.

Además, ha informado de la presentación en las Cortes de Aragón de una proposición no de ley para instar el cese inmediato del proyecto de renovables impulsado por el Clúster del Maestrazgo, y la revisión todos los proyectos puestos en marcha en la región. A esta proposición, ha añadido, se suma otra presentada tanto en el Parlamento aragonés como en el Congreso para solicitar todos los expedientes tramitados en ambas administraciones por Forestalia, con el fin de "esclarecerlo todo, caiga quien caiga".

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que su partido está "dispuesto a llegar hasta el final" y ha asegurado que, "si hace falta una comisión de investigación, la haremos", al ser preguntado por el caso Forestalia. "Ya en la comisión de investigación de las renovables que se hizo en las Cortes se veía que había algo, que había mucha tela que cortar", ha expresado el portavoz de la ultraderecha en el Parlamento aragonés.