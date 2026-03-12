Viaje oficial
Felipe VI se reencuentra en Bolivia con el presidente Rodrigo Paz, amigo de sus años en Georgetown
El Monarca salda la deuda personal e institucional de no haber estado en su toma de posesión en noviembre por el viaje de Estado a China
Felipe VI hizo este miércoles escala en Bolivia para reunirse oficialmente con el presidente del país, Rodrigo Paz, en una visita breve marcada por una relación personal que se remonta a sus años de formación en la universidad Georgetown, en Washington (EEUU). La cita en La Paz permite al Monarca saldar, además, la ausencia en la toma de posesión del mandatario boliviano en noviembre del año pasado. Le coincidió con la visita de Estado a China y representó a España la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
El avión que trasladaba al jefe del Estado aterrizó en el aeropuerto internacional de El Alto el miércoles pasadas las ocho de la tarde hora local, procedente de Chile, donde Felipe VI había asistido a la investidura del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast. Allí, de hecho, el Rey saludó a Paz y su esposa, María Elena Urquidi, ya que el matrimonio también acudió a la toma de posesión de
A su llegada a La Paz, fue recibido por el ministro de Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, y por el embajador de España en la capital, Fernando García Casas. Tras descender del avión, el Rey recibió honores de una unidad de los Colorados de Bolivia, la guardia presidencial del país, a la que pasó revista antes de escuchar los himnos nacionales de España y Bolivia. En la delegación española figura también la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.
La visita tiene como eje el encuentro con el presidente Paz, con quien Felipe VI mantiene una relación que se remonta a los años 90, cuando ambos coincidieron durante su etapa universitaria en Washington. El Monarca estudiaba entonces en la Universidad de Georgetown mientras Paz cursaba Relaciones Internacionales en Estados Unidos.
El vínculo personal
El propio presidente boliviano ha subrayado ese vínculo personal en los días previos a la visita. En un encuentro con medios en Santa Cruz el pasado 2 de marzo, explicó que aquella etapa compartida puede facilitar el tono del encuentro institucional. “Posterior a eso tendremos un encuentro con el Rey de España, es un encuentro rápido. Yo tengo una amistad personal con él. En la época de estudiantes nos tocó estar parte de los estudios conjuntos y eso es una ventaja, en el sentido de que vamos a aperturar un encuentro de Estado a Estado con el Reino de España”, señaló.
Antes de la reunión con el presidente boliviano, Felipe VI mantuvo también un encuentro con representantes de la colectividad española residente en Bolivia.
La agenda de este jueves incluye además una reunión con empresarios españoles y representantes de asociaciones patronales bolivianas. Posteriormente, el presidente recibirá al jefe del Estado con honores militares en el antiguo Palacio de Gobierno, antes de visitar juntos el Museo Nacional de Etnografía y Folclore y participar en un almuerzo oficial que pondrá fin a la visita.
