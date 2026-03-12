El nuevo DAO de la Policía toma posesión con el encargo de ser "implacable" con el acoso y recuperar la confianza social en el cuerpo

El comisario principal José Luis Santafé Arnedo es ya el nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, después del acto de toma de posesión de su cargo celebrado este jueves en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), donde ese cuerpo de la seguridad del Estado tiene su principal base.

La ceremonia ha sido el acto simbólico de refrendo de la orden de Interior 178/2026, esa con la que se daba carne de BOE al relevo al frente de los uniformados de la Policía tras estallar el escándalo que produjo la caída del anterior DAO, José Ángel González, acusado en una querella que investiga la justicia como presunto autor de una agresión sexual a una inspectora de policía con la que tenía relación.

José Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. / José Luis Roca

Como no podía ser de otra manera, la ceremonia se ha celebrado marcada por el impacto de ese escándalo, que ha llevado a este relevo.

"Se investigará a fondo"

En su salutación como nuevo DAO, ha contado Santafé que, estos días en que estaba en proceso la sustitución del número 2 de la Policía, un amigo le dijo que no sabía si era el mejor momento para aceptar un cargo como este, con la legislatura próxima a su vencimiento, y con la policía aún conmocionada por el golpe. Y él le contestó que "cualquier momento es bueno si es para ayudar a la Policía".

En su llegada al puesto en el que gobernará la acción de 76.000 hombres y mujeres, ha tirado el nuevo jefe policial de un símil de artesano en su discurso: “La policía es un reloj de precisión con 76.000 piezas. Las piezas, en su mayoría, encajan y funcionan bien. Si alguna falla y no cumple su función, es necesario sustituirla o repararla. Y eso se hace siempre, afecte a quien afecte, incluidos los mandos”.

Y ha aprovechado para reivindicar la imagen de integridad del Cuerpo. Según el nuevo DAO “pensar que quieres ostentan un nivel mayor de responsabilidad son piezas que fallan per sé, considerar que tienen comportamientos impropios, no es correcto, no es justo, y sobre todo no es cierto”. Lo ha dicho pensando -ha confesado- en sus dos hijos, José Luis y Paloma- ambos policías de la escala básica, “a quienes no podría mirar a la cara si no fuera así”, ha contado.

El nuevo DAO, formado en las áreas de seguridad ciudadana, que hasta ahora era jefe superior de la Policía en Baleares, llega con el propósito de recuperar la integridad en todos los rincones: “Cualquier acoso, abuso, se investigará a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias”, ha prometido. Antes, dirigiéndose al público, el idrector general de la Policía, Francisco Pardo, le ha pedido al nuevo número 2 que sea "implacable" con los comportamientos irregulares.

Dolor

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado a los policías reunidos en el salón de actos del complejo policial acusando el golpe recibido con el escándalo del anterior DAO. "No voy a ocultar mi profunda decepción, diría que mi dolor, al conocer lo sucedido", ha admitido, y ha formulado el encargo para el nuevo alto jefe policial: "Somos los primeros obligados a dar ejemplo con una conducta ejemplar", ha dicho, y ha remachado: "Traicionar laconfianza deposiada en la Policía Nacional es intolerable y nos obliga a recuperar el crédito social mermado".

Marlaska ha recordado que la lucha por la igualdad de hombres y mujeres no es solo un empeño del Gobierno al que pertenece, también es "una de las señas de identidad de una sociedad como la nuestra, la española, que rechaza el machismo estructural contra las mujeres y su impunidad".

A la izquierda del atril de los discursos escuchaban los miembors de la Junta de Gobierno de la Policía, comisarios y comisarias, algunos de cuyos nombres, los de ellas, se barajaron para el puesto que ahora ocupa Santafé. Presentes también estaba la secretaria de Esado de Seguridad, Aina Calvo, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la secretaria de Estado directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

Revisar los protocolos

Aludiendo al escándalo cuya onda expansiva aún está presente, el comisario Santafé ha asegurado: “Estaremos muy atentos a la revisión de los protocolos, nuestros procedimientos para afrontar estas situaciones con la mirada puesta en el apoyo a las víctimas”

El nombramiento es un punto de sutura en el desgarro que ha supuesto para la Policía la caída del anterior DAO, el comisario José Ángel González, que la próxima semana está citado a declarar en un juzgado madrileño de violencia contra la mujer por la querella en la que una inspectora de policía con la que mantenía una relación afectiva le acusa de agresión sexual con penetración. El caso ha sido un escándalo sin precedentes en el cuerpo, y supuso la dimisión -anticipándose al cese- de quien había conseguido convertirse en un mando carismático saliendo, como ahora su sucesor, de un puesto discreto y sin paso previo por el Consejo de Gobierno de la Policía.

Acto de toma de posesión del nuevo DAO de la Policía Nacional, José Santafé, con la presencia del ministro de Interior, Grande-Marlaska. / José Luis Roca

