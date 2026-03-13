Belarra llama a movilizarse para echar a Mañueco, "un comercial para grupos empresariales"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha llamado este viernes a movilizarse contra el candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de no ser un presidente de comunidad autónoma, sino "un comercial para grupos empresariales" que hacen negocios con las macrogranjas o las energías renovables.

En el mitin de cierre de campaña de Podemos en Valladolid para las elecciones de este domingo en Castilla y León, el candidato de Podemos-Alianza Verde a las Cortes, Miguel Ángel Llamas, ha dicho que el presidente de la Junta "no es el lápiz más afilado del estuche" y le ha criticado que "no se haya atrevido a ir este viernes a una entrevista en TVE, donde tampoco es que lo pongan tan difícil".ç

Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos y hasta esta legislatura procurador en Cortes, ha rebatido el concepto de voto útil de otros partidos y ha dicho que "el voto útil es el que representa al 100 % tus ideas políticas"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero se ha referido asimismo al candidato del PP para acusarle de querer que esta sea "una tierra de sacrificio" y "que se queden los negocios, mientras le da igual que la gente se vaya".

Montero ha criticado además a PP y Vox por "ponerse del lado del agresor", el presidente de EE. UU. Donald Trump, "un agresor sexual que está tirando bombas por el mundo" y ha subrayado que los dos partidos de la derecha "no son de fiar".

"Seguir en la OTAN es hacer la guerra"

Por otra parte, Montero ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llegue hasta el final en su defensa del no a la guerra, porque seguir en la OTAN es, se quiera o no, "hacer la guerra".

"Mucha gente se ha alegrado honestamente de la defensa de España del no a la guerra, mucha gente está contenta, pero ahora hay que llegar hasta el final y no es fácil. ¿Para qué tiene Trump una alianza como la OTAN? La tiene para usarla, para desplegar el poder de EE. UU. en el mundo", ha dicho.

Y ha agregado: "El no a la guerra se tiene que convertir en el BOE. Pedro Sánchez sabe que, lo queramos o no, si seguimos en la OTAN estamos haciendo la guerra".

Por su parte, Belarra ha dicho que Sánchez ha sido "el más rápido en levantar la bandera de 'No a la guerra', pero el más lento en traducirlo en políticas concretas que se escriban en el BOE".

"Debemos liderar la alianza antiTrump, no podemos dejarlo en manos de esa progresía", ha llamado Belarra ante 120 personas en un centro cívico de la ciudad, de donde se ha quedado gente fuera porque inicialmente el partido quería hacer un acto en el exterior, algo que no aconsejaba finalmente la previsión del tiempo.

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Belarra se ha preguntado qué está esperando Sánchez para actuar y ha reivindicado que se intervengan ya los precios para topar los de la energía, los alimentos y las hipotecas a tipo variable.