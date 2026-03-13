La jueza cita a declarar a Miguel Ángel Rodríguez el próximo 6 de mayo por revelación de secretos de dos periodistas

La jueza de Madrid Raquel Robles ha citado a declarar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el próximo 6 de mayo por un presunto delito de revelación de secretos. Lo habría cometido al difundir los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que hacían su trabajo en los alrededores del piso del novio de la presidenta madrileña.

La citación, que coincide con la de los perjudicados y dos testigos según la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, obedece a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de revocar el archivo inicial que adoptó la titular de la plaza de Instrucción número 25 del Tribunal de Instancia de Madrid finales de marzo del pasado año. Se investiga la trascendencia penal de la difusión por el asesor de los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que hacían su trabajo en los alrededores del piso del novio de la presidenta madrileña.

"Cúmplase lo ordenado por la superioridad", señala la jueza en su resolución, en la que concreta que Rodríguez debe acudir asistido de letrado en condición de "denunciado y querellado". Debe ser citado "a través de la Unidad adscrita de Policía Judicial" del juzgado con traslado de la denuncia y querella presentadas contra él, "así como de los documentos aportados con los respectivos escritos de denuncia y de querella".

Localizar escoltas

Por otra parte, la jueza libra oficio para que se identifique a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía "que prestaron su servicio como escoltas de doña Isabel Díaz Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024", que es cuando se habrían cometido los hechos investigados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la presentación del libro ‘Una verdad incómoda’, del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja (d), a 11 de marzo de 2026, / Isa Saiz - Europa Press

La Audiencia ordenó la reapertura de esta causa al estimar el recurso presentado por el PSOE, los periodistas y el propio diario El País al entender que "existen motivos para iniciar una investigación" que determine la posible existencia de un delito de revelación de secretos.

Además, señaló a los propios escoltas al apuntar que "los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y, por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal". Apuntan también los magistrados que es pertinente averiguar "cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado (Rodríguez) y si éste efectivamente divulgó los mismos".

Hechos denunciados

Según la querella, los periodistas se encontraban en las inmediaciones de la vivienda de Alberto González Amador " a fin de ejercer su actividad profesional y más concretamente con el fin de investigar la existencia de una posible obra ilegal en el bien inmueble en cuestión".

Un agente de paisano les pidió que se identificaran mostrando ambos periodistas sus documentos de identidad y sus acreditaciones como tales, y esa misma noche, el jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, envió dos mensajes de texto a un chat de WhatsApp con 18 contactos.

Decía lo siguiente: "Dos periodistas de El País (...) han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras . Todo se ha denunciado a la Policía Nacional pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones". Continuaba afirmando que "nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia. Hoy el Gobierno ha salido a cabra 45 ‘ a hacer declaraciones de todo tipo contra la presidenta Díaz Ayuso . Sus periodistas la acosan en casa. Estamos ante un problema real de dictadura . Ella seguirá al pie de la batalla. No la asustan. La dictadura sanchista es insostenible. BE-GO-ÑA.”

Para justificar que el querellado remitió tales mensajes, el PSOE aportó un recorte periodístico de una entrevista efectuada al primero el día 30 de marzo de 2024 en el diario El Mundo en el que se le preguntaba la razón por la cual difundió la identidad y la foto de dos periodistas de El País y éste respondió que “porque estaban acosando a menores , entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace . Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más.”

