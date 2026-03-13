Yaiza Castilla: "Canarias es el principal polo industrial de tabaco en España y concentra el 68% del valor añadido del sector"

El sector del tabaco vive un buen momento. ¿Ha tocado techo?

La contribución al PIB de Canarias del sector tabaquero industrial canario asciende al 0,4% del total si se considera su impacto directo y al 0,96% del PIB total si se incluyen los efectos indirectos. Si vamos al PIB industrial, al de la industria manufacturera en Canarias, es decir, quitando la energía, la industria extractiva, el agua y la gestión de residuos, llegamos al 30%. A pesar de que estamos viviendo un momento de incertidumbre mundial, que evidentemente nos afecta, esperamos poder seguir creciendo en los próximos años. Siempre que exista una certidumbre jurídica y fiscal. El tabaco fue en 2024 el producto industrial canario que más se exportó y a falta de las cifras del cierre de 2025, los datos van confirmando que se mantiene esta tendencia superando a un producto histórico como el plátano.

¿En qué punto están las exportaciones?

Esperamos que las exportaciones en 2025 se cierren por encima de los 275 millones de euros. Con lo que se sigue consolidando como el producto industrial canario con mayor exportación. Y crece la diferencia con el plátano, que ya es de 130 millones de euros. Hay un crecimiento de las exportaciones de un 8% respecto a 2024.

¿Cuántos empleos genera actualmente la industria del tabaco en las Islas?

Estamos generando unos 930 empleos directos. Estamos hablando de un crecimiento del 18% en el empleo entre 2023 y 2025. A esto hay que sumar los indirectos e inducidos. Aquí hablo de fábrica y demás, pero también de, por ejemplo, las litografías. Todo el empaquetado, las cajas y eso lo contratamos aquí en Canarias. Es la parte que la gente a veces no conoce. Con lo cual eso también genera estos empleos indirectos e inducidos. Por cada empleo directo del sector tabaquero en Canarias se mantienen 5,7 empleos adicionales en el conjunto de la economía. El empleo total generado por la industria tabaquera en Canarias ascendió a 5.000 personas en 2023. Y ahora serán un poco más.

En Canarias se habla mucho de productividad, ¿son buenos los datos en el sector?

Con datos de 2023, que podían ser muy próximos a los actuales, estamos hablando de 284.000 euros por trabajador de productividad en el sector tabaquero, lo que supone multiplicar por 4,75 la productividad media del trabajo en Canarias. Es decir, estamos hablando de 59.850 euros por trabajador. Merece la pena seguir invirtiendo en el sector porque los empleos son estables y cualificados.

¿Qué importancia tiene el turismo para la industria tabaquera canaria?

Es importante, pero hay que hacer una distinción. El turismo tiene mucha importancia, pero desde una perspectiva local. Solo desde el punto de vista de consumo local. Cuando el turista llega a Canarias consume tabaco y se lleva a su país la cantidad legalmente permitida. Cuando ocurrió el cero turístico nuestros principales consumidores extranjeros en Canarias coincidían también con nuestros principales mercados turísticos, que eran Reino Unido y Alemania. Y ahí el sector tabaquero sufrió una caída en ventas de entre el 30 y el 40%. El impacto es importante, pero está localizado en un consumo en región y lo poco que puedan llevarse legalmente.

¿Las amenazas de Donald Trump de acabar con las relaciones comerciales y el complicado contexto internacional preocupan al sector del tabaco en Canarias? ¿Qué impacto puede tener?

Estamos realmente muy preocupados porque cualquier modificación en los escenarios globales afectaría de un modo u otro al sector tabaquero. Estamos muy pendientes, pero claro, como no tenemos todavía qué medidas exactas se pretenden implementar, pues tenemos esa incertidumbre y no podemos hacer un cálculo exacto de las consecuencias. Los conflictos van a tener impacto porque es un sector heterogéneo y, por tanto, estamos muy expuestos a las consecuencias en el comercio o en el suministro de materias primas. Porque tenemos que importar materias primas. Y estos impactos ya los vimos con la guerra de Ucrania. Importamos hoja de tabaco de países como Sudáfrica, República Dominicana, Indonesia, Brasil, Ecuador o Estados Unidos. Todo afecta en origen y también afecta negativamente a la industria canaria. En los retrasos de las importaciones de las bolsas de tabaco o en las cancelaciones de las mismas, entre otras cuestiones. La logística también se ve afectada.

La industria nunca ha sido el «fuerte» de la economía canaria, que siempre ha estado ligada al turismo. ¿Cuál es la clave del éxito para triunfar dentro de la industria?

La clave está muy clara y radica en respetar y reforzar nuestro REF. En respetar la convivencia simultánea del impuesto sobre las labores del tabaco, tal y como estaba configurado en la Ley de 9/2014 de Presupuestos que entró en vigor en 2015, y el AIEM. La clave está en la convivencia de estas dos herramientas jurídicas propias de Canarias porque el AIEM nos permite compensar los sobrecostes de producir en Canarias y nuestro sistema fiscal canario nos permite aumentar inversión, modernizar y competir con el exterior. Si cambiamos estos sistemas se puede poner en riesgo esta contribución del sector tabaquero. Sin la combinación de estos dos elementos no se puede seguir siendo competitivo en Canarias. Siempre hemos querido diversificar más nuestra economía y la industria es el sector que más potencial tiene para crecer. El sector industrial tabaquero es un caso de éxito de cómo Canarias ha sabido atraer grandes inversiones a las Islas a través de su régimen económico y fiscal.

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¿Qué peso tiene la industria del tabaco canario dentro del sector tabaquero nacional?

Canarias es el principal polo industrial de tabaco en España y concentra el 68% del valor añadido industrial del sector. Genera 195 millones de euros de valor. Somos los que tiramos, por así decirlo, a nivel de producción y de exportación en España. Por supuesto que toda la cadena de valor está a lo largo del territorio nacional, pero como polo de producción industrial, somos nosotros.

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