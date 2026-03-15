Última encuesta de las elecciones en Castilla y León 2026: sondeos a pie de urna

El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León, pero seguirá en manos de un Vox que puede batir su récord de apoyo en las urnas con más del 20% de los votos. Los sondeos a pie de urnas publicados al cierre de los colegios electorales pronostica que Alfonso Fernández Mañueco revalidaría la victoria con unos resultados muy similares a los de 2022 y que el PSOE de Carlos Martínez retrocedería, pero de forma mucho más leve que en Extremadura y Aragón.

Según la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo', el PP obtendría 30-32 procuradores (ahora tiene 31), el PSOE se quedaría en 25-27 escaños (hoy tiene 28) y Vox lograría 17-19 diputados (ahora tiene 13). La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla está fijada en los 42 procuradores, por lo que la única suma posible sería la de PP y Vox. La encuesta vaticina la posible subida de Unión del Pueblo Leonés (UPL), de 3 a 3-4 parlamentarios, la bajada de Soria Ya, de 3 a 2 representantes y deja en el aire la presencia de IU-Sumar en el futuro hemiciclo (0-1 procurador), mientras que Por Ávila revalidaría el acta conseguida en 2022.

Sondeo a pie de urna para Castilla y León de El Mundo y Sigma Dos

Otro sondeo, publicado por 'El Español', sigue la misma tendencia. El PP conseguiría 30-33 escaños, el PSOE recabaría 24-27 diputados y Vox obtendría 17-19 parlamentarios. UPL lograría 3-4 representantes, Soria Ya se quedaría con 2, Por Ávila repetiría con 1 e IU-Sumar se movería entre 0 y 1 procurador.

Sondeo a pie de urna para Castilla y León de El Español

¿Cómo han quedado las encuestas?

El promedio de las encuestas publicadas (durante los cinco días previos a los comicios no se pueden difundir sondeos) sitúan a Mañueco en cabeza con una ventaja de 5,1 puntos sobre el PSOE, pero pronostican también un buen resultado para Vox que complicaría una hipotética negociación posterior con el PP. En concreto, los populares obtendrían el 33,9% de los votos (una décima menos que hace una semana) y los socialistas se quedarían con el 28,8% de los sufragios (1,7 puntos menos que una semana atrás). Los ultras se sitúan ahora en el 19,6% de las papeletas, 2,1 puntos más que la semana pasada, y apuntan a un porcentaje de voto récord desde que eclosionaron en las urnas. La ventaja del PP sobre el PSOE ha aumentado un punto y medio en la última semana.

. Visualización de datos interactiva.

Traducidas a escaños estas estimaciones de voto, el PP lograría ganar un procurador en las Cortes de Castilla y León y obtendría 32 escaños (ahora tiene 31), a 10 de la mayoría absoluta, fijada en los 42 procuradores. El PSOE perdería un asiento y se quedaría con 27 diputados (hoy tiene 28), mientras que Vox subiría de 13 a 16 parlamentarios, que serían claves para la gobernabilidad. Con todo, estos promedios reflejan importantes diferencias respecto a los resultados electorales de Extremadura y Aragón, pues populares y socialistas tienen mejores expectativas en detrimento de los ultras, que no crecerían con tanta fuerza porque ya subieron mucho en 2022.

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La encuesta del GESOP para 'La Opinión de Zamora', diario del grupo Prensa Ibérica, vaticinó que el PP ganaría las elecciones con una horquilla de 29-32 escaños frente a un PSOE que aguantaría el tirón (26-29 diputados) y un avance contenido de Vox (16-19 parlamentarios), que vería incrementado su apoyo, aunque en mucha menor medida que en Extremadura y Aragón. En este escenario, solo la derecha tendría la oportunidad de formar gobierno, habida cuenta de que en la izquierda no habría suma posible ante el retroceso de Soria Ya y la irrelevancia de IU-Sumar y Podemos, que obtendrían la misma representación por separado que la que consiguieron de la mano hace ahora cuatro años.

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