Violencia machista
Detenido un concejal de Compromís en Altea por abofetear y causar lesiones a su pareja
Rafael Ramón Mompó fue detenido la noche de este domingo en el domicilio donde presuntamente sucedieron los hechos
Redacción
El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso.
La Guardia Civil detuvo al concejal sobre las 21 horas del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos. Las fuentes consultadas por EFE han informado que sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista sobre la víctima.
Desde el Ayuntamiento de Altea, una portavoz ha señalado a EFE que el alcalde, Diego Zaragozí, se encuentra reunido desde primera hora, sin que hasta el momento hayan trascendido posibles medidas a adoptar.
- La cadena de cafeterías 'Santagloria' abre un nuevo local en la Plaza de Conquistadores de Badajoz
- Música desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz para recordar 6 años del confinamiento
- El Circo Encantado recibe la autorización del ayuntamiento para su debut en Badajoz
- Grave incendio de madrugada en Badajoz: un brasero calcina un salón y han tenido que ser desalojados 30 vecinos del bloque
- Uno de los detenidos confiesa ser autor de la muerte de Francisca Cadenas y exculpa a su hermano
- El Circo Encantado sigue a la espera de poder debutar en Badajoz
- La comparsa Desertores lamenta su ausencia en el álbum oficial de cromos del Carnaval de Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas