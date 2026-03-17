Feijóo emplaza a Vox a acordar los gobiernos de Extremadura y Aragón antes de abril

"Ya está bien", exclamó por tres veces Alberto Núñez Feijóo en la reunión de la Junta Nacional del Partido Popular urgiendo al Vox a cerrar un acuerdo de gobernabilidad en Extremadura, Aragón y, ahora, Castilla y León.

Y este martes, en una entrevista en esRadio, el presidente del PP afirmó que el acuerdo programático de gobierno con Vox está “prácticamente cerrado” en Extremadura y confirmó que se extenderá en sus términos a Aragón y Castilla y León en lo que se refiere a los aspectos de ámbito nacional. Por ello, reclamó a su contraparte acelerar los pactos para que se sustancien antes de abril, según recoge Servimedia.

Feijóo emplazó a Vox a que “se vuelva a sentar para retomar” las negociaciones y “desbloquear” los gobiernos autonómicos, principalmente el de Extremadura. “Ya vamos tarde”, dijo tras enfatizar que han pasado ya tres meses desde la celebración de las elecciones en las que se impuso María Guardiola con más del 40% de los votos en una región casi siempre gobernada por el PSOE en democracia.

El presidente popular también dijo que no ha hablado con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en las últimas horas, pero le emplazó a abordar la “agenda pendiente” que tienen por delante y concretar los “muchos documentos elaborados” que, en el caso de Extremadura, está al borde de sustanciarse en un pacto, según dijo este martes.

"Vox es el único socio posible"

La entrevista se produjo al día siguiente de la comida en un restaurante cercano a Génova que mantuvo el presidente del PP con los presidentes en funciones de Castilla y León, Aragón y Extremadura, Alfonso Fernández Mañueco, Jorge Azcón y María Guardiola, en la que abordaron el estado de las negociaciones. Feijóo relató que Azcón "remitió una propuesta de temas autonómicos a Vox, antes de las elecciones en Castilla y León. Bastante antes, y poco después de votar en Aragón", en referencia a las elecciones autonómicas celebradas en esa comunidad el pasado 8 de febrero.

El líder de la oposición sintetizó así su postura en las negociaciones abiertas con los de Abascal: "Nosotros estamos diciéndole a Vox, desde hace tres meses, que tenemos que garantizar la estabilidad y la alternancia política. Nuestra propuesta de marco de negociación es la acreditación de que el Partido Popular ha entendido el mensaje de las urnas y lo respetamos, nos guste o no nos guste".

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En línea con lo que el propio Mañueco señaló en su discurso de la noche electoral en Salamanca, Feijóo volvió a dejar claro que su socio preferente es Vox y que no contempla colaboración alguna con el PSOE. "Si no tenemos mayoría absoluta, en las comunidades autónomas el único socio posible es Vox, porque el sanchismo no es un socio, el sanchismo no es fiable, y el sanchismo ha venido a destruir y a constatar que no es un proyecto político, es un proyecto personal y no tienen ningún proyecto para la prosperidad y el consenso que requiere un presidente del Gobierno o un primer ministro europeo", concluyó.

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