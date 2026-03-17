El concejal de Compromís en Altea (Alicante) renuncia a su acta y presenta la dimisión

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, detenido este pasado domingo por la Guardia Civil en Xàbia por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja sentimental, ha presentado este martes por la mañana su dimisión y renuncia al acta después de que al mediodía del lunes el Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia acordase su libertad provisional, aunque “queda investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves”, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

En un breve comunicado de prensa del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea (Compromís-PSOE) emitido este martes, se ha anunciado la dimisión del edil en los siguientes términos: “En relación con los hechos que han sido objeto de información pública en las últimas horas, el Ayuntamiento de Altea informa que el concejal Rafael Ramón Mompó ha presentado su renuncia al acta de regidor. Renuncia que el alcalde ha aceptado. Desde el Equipo de Gobierno se mantiene la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas”.

Fuentes municipales han indicado a INFORMACIÓN que se celebrará el pleno de la renuncia del concejal investigado “entre este miércoles y el viernes”, y han añadido que a Rafael Ramón Mompó le sustituirá María José Sastre Egea, la siguiente en la lista de la candidatura de Compromís.

Comunicado del PSPV-PSOE de Altea

Por otro lado, antes del comunicado oficial del Equipo de Gobierno, el PSPV-PSOE de Altea había emitido su propio comunicado informando que “hemos solicitado a Compromís que actúe con responsabilidad política ante la situación del concejal detenido la noche del pasado domingo, actualmente en libertad con cargos e investigado por un presunto caso de violencia machista”.

Los socialistas, socios del gobierno municipal con Compromís, han añadido en su escrito que consideran que “a la vista de la resolución judicial, la retirada cautelar de competencias (a Rafael Ramón Mompó) es una medida insuficiente ante la naturaleza de los hechos. Por ello, reclamamos su dimisión y renuncia al acta de concejal con el objetivo de preservar la confianza en las instituciones y garantizar su correcto funcionamiento”.

Por último, en el comunicado se reafirma “nuestra responsabilidad en la lucha contra la violencia machista y con el principio de ejemplaridad en la vida pública, siempre desde el respeto a la presunción de inocencia”.

La edil socialista de Igualdad, Anna Lanuza, ha añadido que desde el grupo municipal socialista “hemos instado a Compromís a actuar con responsabilidad política y a pedir la renuncia inmediata del concejal a su acta para preservar la credibilidad de las instituciones y el compromiso real con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

El PSPV-PSOE de la Marina Baixa también ha exigido la renuncia de Mompó

En parecidos términos se ha mostrado la secretaria institucional del PSPV-PSOE y secretaria general del partido en la Marina Baixa, Mayte García, que ha mostrado “nuestra exigencia al alcalde de Altea, de Compromís, a que actúe con firmeza y solicite de inmediato la renuncia al acta del concejal Rafael Mompó, detenido la noche del domingo y que está siendo investigado por un presunto caso de violencia machista”.

García ha manifestado que “es claramente insuficiente limitarse a retirar cautelarmente sus competencias cuando ha salido del juzgado libre con cargos, investigado por un presunto episodio de agresión a su pareja” y ha añadido que “la lucha contra la violencia machista exige coherencia, firmeza y ejemplaridad en las instituciones. Un cargo público investigado por un presunto caso de violencia contra su pareja no puede seguir formando parte de ningún gobierno”.

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La responsable socialista ha subrayado que el PSOE mantiene una posición absolutamente inflexible ante cualquier comportamiento de esta naturaleza, independientemente del partido al que pertenezca la persona implicada. “Somos tajantes frente a la violencia machista. Lo somos con los demás y lo somos también con nosotros mismos. No hay excepciones, ni matices, ni dobles raseros. Quien ostenta una responsabilidad pública y está investigado por hechos de esta gravedad no puede seguir representando a la ciudadanía”, ha concluido.

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