España prepara la evacuación de sus militares desplegados en Irak

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró este miércoles que se está preparando la evacuación y reubicación de los militares desplegados en Irak en el marco de la decisión de la OTAN de ajustar la misión por razones de seguridad.

Robles confirmó que los trabajos de evacuación se llevarán a cabo en los próximos días, durante una visita junto al rey Felipe VI a la localidad española de Albacete (centro).

España contribuye a la coalición de lucha contra el ISIS con un grupo táctico de operaciones especiales (SOTG), compuesto por 71 militares, así como personal en el Cuartel General, y también ofrecen adiestramiento al ejército iraquí.

Estos militares ya han sido reubicados de forma temporal durante el fin de semana ante el deterioro de la situación de seguridad a causa de la guerra en Irán, que ha bombardeado en varias ocasiones la llamada Zona Verde en Bagdad y otras zonas del país.

La presencia española en Irak, que comenzó en octubre de 2014, comenzó con esta coalición internacional para derrotar al ISIS mediante la operación Inherent Resolve y luego en 2018 se extendió a la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI), centrada en el asesoramiento a las autoridades iraquíes para el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa.

Ambas misiones se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, y a partir de mayo está previsto que un militar español asuma el mando de la NMI.

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La OTAN informó este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.