Alto Tribunal
El Supremo abre una quinta causa a Alvise Pérez: ahora por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras
Según el auto del alto tribunal, el líder de líder SALF habría amenazado a José Ignacio Landaluce con difundir información comprometedora si no dimitía de su cargo
EP
El Tribunal Supremo ha decidido abrir una nueva causa al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a raíz de una querella en su contra presentada por el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), por presunto delito de amenazas.
Mediante un auto, recogido por Europa Press, el alto tribunal explica que, según los mensajes recogidos en la querella, 'Alvise' habría amenazado con difundir públicamente audios, documentos y capturas de conversaciones sobre comportamientos presuntamente delictivos de Landaluce, "vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión de su cargo de Alcalde".
Cabe recordar que el Supremo ya tenía abiertas contra 'Alvise' cuatro causas: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.
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