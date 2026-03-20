La defensa del exDAO se aferra a que en el audio la mujer que le denuncia se despide con un "adiós cariño"

La defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil José Ángel González, ha presentado un nuevo escrito ante el juez de Violencia Sobre la Mujer David Maman, que le investiga por agredir sexualmente a una subordinada, en el que carga contra el "desmedido protagonismo" del abogado de la acusación a la vez que revela parte del contenido de la prueba clave, un audio del momento de la agresión que fue reproducido en la declaración de ambos el pasado martes.

Asegura que cuando se despiden, aunque la mujer dijo no recordarlo, se puede escuchar un adiós cariño” que resulta incompatible con el comportamiento de quien afirma haber sido víctima de una agresión sexual instantes antes. Agrega que las manifestaciones realizadas por la denunciante sobre por qué subió al domicilio del ex mando policial donde presuntamente sucedieron los hechos "evidencian que su permanencia en el domicilio de Don José Ángel González respondió a una decisión voluntaria, circunstancia difícilmente compatible con la situación" de agresión que describe en la denuncia.

Hechos investigados

Los hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando "servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada", detalló. A partir del mediodía, ésta habría recibido "múltiples llamadas telefónicas" de González "requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria", agregaba la querella. Después subieron a su domicilio, donde se habría cometido la agresión sexual.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid interroga hoy al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la mujer que le denunció por presunta agresión sexual. González renunció al cargo tras conocer que el juez había admitido a trámite la denuncia presentada en su contra y le había citado a declarar como querellado. 17 MARZO 2026 Alberto Ortega / Europa Press 17/03/2026. Jorge Piedrafita;;Alberto Ortega / Alberto Ortega / Europa Press

La defensa, que ejerce el letrado José Carlos Velasco, del despacho Fuster Fabra, agrega en el escrito que, cuando fue preguntada en sede judicial sobre los momentos posteriores al irse del domicilio, la querellante reconoció que fue ella quien llamó por teléfono a su superior. En todo caso, negó haber realizado seis llamadas telefónicas el día de la supuesta agresión pesar de que es su propia representación letrada quien aportó el documento que así lo acredita en la querella

Apercibimiento

En cuanto al letrado de la defensa, Jorge Piedrafita, la defensa pide al titular de la plaza de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid que le aperciba. Le reprocha que tras la declaración del pasado martes compareciera tanto a las puertas de los juzgados como en diferentes medios de comunicación "relatando lo sucedido en sede judicial y realizando valoraciones interesadas sobre el contenido de las mismas".

"Entendemos que su verdadero interés es el mediático, pues rápidamente renunció a interrogar por los delitos que constan en la querella y en los escritos no acierta ni en el encabezamiento, pero no se debiera permitir que su desmedido protagonismo sea a costa de realizar apariciones públicas, con la agravante de que distan mucho de la realidad jurídica", agrega el escrito.

A juicio de esta parte, la defensa omite en sus comparecencias la parte de las declaraciones y el contenido del audio que evidencia "las múltiples contradicciones en las que incurrió" la denunciante, como que subió voluntariamente a la vivienda de González, porque “quería saber si me seguía mintiendo.

Así, y a preguntas realizadas en sede judicial sobre por qué, si se encontraba incómoda o estaba siendo tocada contra su voluntad, no abandonó el lugar, ella manifestó que decidió permanecer allí porque “quería ver lo que él me estaba diciendo” y porque “estaba interesada en que él me diera las explicaciones que me decía que me iba a dar".

El ex DAO niega la agresión sexual y carga contra la víctima ante el juez: "Me han destrozado la vida" / EP

También se refiere la defensa al "episodio de la cremallera" que se escucharía en el audio aportado por la mujer. Afirma que tal y como se puso de manifiesto en sede judicial, el sonido percibido en la grabación fue descrito como “nítido y bastante tiempo”, una circunstancia que resulta plenamente compatible con la cremallera de la riñonera que la inspectora reconoció portar el día de los hechos.

El escrito entra en otras cuestiones, como que no se haya podido objetivar ninguna lesión o que la mujer hubiera en varias ocasiones a otro compañero con el que había mantenido otra relación de afectividad "con pésimo resultado judicial".

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