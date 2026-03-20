El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los combustibles para frenar la escalada de precios

El Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes aprobará un paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán entre las que está una rebaja del 21% al 10% del IVA para los combustibles y también una reducción del impuesto especial de los hidrocarburos con el objetivo de frenar la escalada de precios de los carburantes de las últimas semanas, según confirmaron fuentes gubernamentales.

El Gobierno se vuelca así en aplicar rebajas fiscales en los combustibles para paliar con efecto inmediato el impacto del encarecimiento en particulares y profesionales, y descarta así la aplicación generalizada de descuentos obligatorios (los famosos 20 céntimos por litro) como los que aprobó en la pasada crisis energética tras la invasión militar rusa de Ucrania. No obstante, fuentes de ERC aseguran que el Ejecutivo ha aceptado esta ayuda de 20 céntimos sólo para los transportistas y para los productores agrarios.

El Ejecutivo también incluirá en el paquete de respuesta integral rebajas fiscales en la factura eléctrica. El Consejo de Ministros extraordinario dará luz verde a una rebaja del impuesto especial de la electricidad (actualmente con un tipo del 5,11%) y a una suspensión temporal del impuesto del 7% a la producción de la electricidad para bajar la factura de la luz. Las eléctricas y la gran industria reclaman desde hace tiempo la eliminación definitiva de este gravamen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas (Bélgica). / FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

Escudo social sin medidas de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará cuenta de las medidas aprobadas e incluidas en un real decreto-ley en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa a partir de las 11 horas. En el paquete, tal y como han ido insinuando estos días desde el ala socialista del Ejecutivo, no hay ninguna medida relacionada con el precio de la vivienda como ha reclamado - y sigue presionando- insistentemente el sector minoritario -Sumar- de la coalición.

Dentro de la parte del escudo social, hay más receptividad a incluir propuestas del socio minoritario como la prohibición de los cortes de suministros a familias vulnerables o la ampliación de lo bono social eléctrico y del bono social térmico. En este sentido, fuentes de ERC anticipan que se ampliarán los descuentos del bono social de la luz, con rebajas en la factura que psan del 35% actual al 42,5% en el caso de los consumidores vulnerables y del 50% al 57,5% para los vulnerables severos.

Por otro lado, el real decreto contendrá deducciones en el IRPF por obras de mejora en la eficiencia energética de las viviendas o por la adquisición de vehículos eléctricos 'enchufables'. También medidas para simplificar y acelerar procedimientos administrativos para renovables y para favorecer el despliegue de las instalaciones de almacenamiento.

El carácter “perimetrado” del plan de respuesta a la guerra hace que las rebajas fiscales se centren en carburantes y en la electricidad. No está previsto por ahora extender rebajas del IVA a la alimentación - como también exigía el Partido Popular-, a la espera de monitorizar la evolución de los precios, ni tampoco las bonificaciones. Tras la invasión rusa de Ucrania se aplicó una rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel, pero ahora se reconoce que los resultados no fueron los esperados.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, / Diego Radamés - Europa Press

En el área económica del Gobierno descartan además medidas en materia de alquileres. En este caso, por la incompatibilidad con el PP y socios parlamentarios como Junts. Sumar ha presionado para que se incluyese la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y la prórroga de los alquileres. Desde la parte socialista se abren a valorar medidas como el tope de los alquileres, pero de cara a próximos paquetes de medidas si repunta la inflación.

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El decreto constará así de una pata centrada en las rebajas fiscales y el escudo social y una segunda de medidas estructurales. Esta última buscará activar mecanismos regulatorios y fomento de las energías renovables para avanzar en la soberanía energética. La intención pasa así por dar un nuevo impulso a la electrificación de la economía nacional para ir reduciendo el consumo y la dependencia de los combustibles fósiles (precisamente petróleo y gas son los que ahora se han disparado por la escalada bélica en Oriente Medio). Otro de los objetivos es seguir impulsando al despliegue de energías renovables con cambios regulatorios e incentivos.

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