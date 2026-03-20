Las rebajas de impuestos enfadan a parte de los socios del Gobierno y ponen en duda la convalidación del decreto

Pedro Sánchez da por hecho que existe una mayoría parlamentaria que, la próxima semana, convalidará el real decreto con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. Así lo ha dicho tras una tensa reunión del Consejo de Ministros en el que se han aprobado el escudo social, por un lado, y otro decreto con la prórroga de los alquileres. Este último, sí lo ve peligrar el jefe del Ejecutivo. No obstante, entre los aliados hay quienes darán su respaldo al paquete de medidas principal, pese a considerar que es "insuficiente", y quienes por el momento se limitan a criticar las rebajas fiscales, que tachan de "injustas", sin desvelar qué harán. Si el Gobierno no logra todos los apoyos, necesitará buscar al PP.

"En el contexto actual cualquier medida es buena, por muy insuficiente que sea", ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al término de la comparecencia del presidente del Gobierno. El dirigente republicano ha explicado que siempre han priorizado mejorar la vida de la gente a imponer su propia agenda: "La radicalidad sin transformar la realidad no sirve de nada". Confirmado así el apoyo de ERC, Rufián también ha aplaudido la negociación impulsada por Sumar en materia de vivienda, recordado que este asunto "es algo que se tiene que arreglar o no habrá izquierda que valga".

No parecía tan convencida su homóloga en EH Bildu. Antes de la rueda de prensa, Mertxe Aizpurua, ya avisaba de que la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% solo beneficia a las grandes empresas: "No es la solución", decía. Después de la comparecencia de Sánchez, fuentes abertzales han explicado que el Ejecutivo ha incluido en el decreto algunas de sus propuestas, pero que "no es suficiente". Así, mantienen la crítica a la "rebaja generalizada de impuestos sin control de precios" y sostienen que seguirán negociando con el Gobierno. No obstante, han evitado aclarar el sentido de su voto.

En la misma línea se ha expresado la eurodiputada de Podemos, Irene Montero: "Las medidas del Gobierno, por lo que conocemos hasta ahora, son injustas e ineficaces: no bajarán los precios y la gente pagará las consecuencias de la guerra". Además, ha puesto como condición indispensable para lograr su apoyo la intervención de los alquileres y el tope de los precios de los alimentos y de la energía.

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Todo apunta a que las medidas incluidas en el escudo social, con rebajas del IVA de los combustibles del 21% al 10% o la suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica podría atraer el voto de Junts y PNV. Sin embargo, por el momento no se han pronunciado ninguna de las dos formaciones. Con lo que parece que no estarán de acuerdo es con el decreto sobre vivienda. Los posconvergentes ya han tumbado dos decretos para prorrogar la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables.

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