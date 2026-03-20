Castilla y León
Vox abre expediente disciplinario a Juan García-Gallardo tras sus críticas al líder del partido, Santiago Abascal
El expediente disciplinario contra García-Gallardo se suma a los abiertos a Javier Ortega-Smith, ya expulsado, y a José Ángel Antelo
EFE
El Comité de Garantías de Vox ha abierto un expediente disciplinario al exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y aún afiliado del partido, Juan García-Gallardo, tras ser denunciado por un integrante de la dirección nacional del partido a raíz de sus críticas de los últimos días.
Fuentes del partido han confirmado a EFE que la apertura del expediente se ha notificado a media mañana, poco después de que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se haya mostrado partidario de expulsar a Juan García-Gallardo, por lanzar "calumnias" y decir "auténticas animaladas", y haya anunciado la "apertura de un expediente".
El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo tildó ayer jueves de "patético" al líder de Vox, Santiago Abascal, al denunciar que ha incitado a cargos del partido a que lo ataquen a través de las redes sociales.
García-Gallardo dispone ahora de diez días para formular alegaciones a este expediente, que puede culminar en su expulsión si el Comité de Garantías aprecia que no ha cumplido con sus obligaciones estatutarias como afiliado.
Su expediente se suma a los de Ortega Smith y Antelo
Este expediente llega después de los recientes abiertos al diputado y ya exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, ya expulsado, y al exportavoz de Vox en Murcia, José Ángel Antelo.
En declaraciones a los medios a las puertas del Saló de l'Ensenyament en Barcelona, Garriga ha explicado que la actitud de Juan García-Gallardo "va a comportar la apertura de un expediente".
Garriga espera que "se expulse" a Gallardo y considera que hay "intentos para descabalgar" a Vox, "teledirigidos" desde la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, y desde determinados medios.
Ha relacionado estos movimientos con las negociaciones que mantienen Vox y PP para intentar acordar la formación de gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
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