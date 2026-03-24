La Audiencia Nacional pone fecha a las comparecencias de Rajoy, Marlaska, Saénz de Santamaría y Cospedal como testigos del caso Kitchen

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha establecido el calendario del juicio por el caso Kitchen, que arranca el próximo 6 abril, el lunes de Pascua, y prevé tener sesiones hasta el próximo 30 de junio. Cuenta con un importante panel de testigos solicitados por las diferentes partes para tratar de aclarar la presunta participación de la cúpula del Ministerio del Interior en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy en el espionaje al que fuera el tesorero del PP Luis Bárcenas.

El propio expresidente popular está citado como testigo el 23 de abril junto con otros ex altos cargos de partido como fue la secretaria general María Dolores de Cospedal. La que también fue ministra de Defensa acude finalmente como testigo tras fracasar el intento de la acusación popular de que fuera imputada en los hechos, tras trascender los audios que mostraban sus conversaciones junto con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro (que también irá como testigo, el 22 de abril) con el excomisario Villarejo.

Ese mismo día el tribunal también escuchará a otros ex altos cargos del Ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz, que se sienta en el banquillo junto con el que fuera su número 2 Paco Martínez con una petición de 15 años de cárcel que defiende para ellos la Fiscalía Anticorrupción. Para el supuesto organizador del espionaje, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se piden 19 años de cárcel.

Anticorrupción rechazó finalmente solicitar la imputación de otros miembros de la cúpula policial que ahora irán como testigos. Se trata el exjefe de la UDEF José Luis Olivera y los inspectores José Ángel Fuentes Gago (20 de abril) y Bonifacio Díaz Sevillano (20 de abril), que entonces integraban la Dirección Adjunta Operativa, dirigida por Eugenio Pino. Otros ex altos responsables en el departamento de Fernández Díaz han sido citados el 22 de abril, como son José Antonio Nieto e Ignacio Ulloa y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.

Otros testigos

También está citada la exvicepresidenta con Soraya Sáenz de Santamaría, de quien dependía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el 27 de abril, y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 11 de mayo. Otros testigos clave son el también ex responsable del Interior con el PP Juan Ignacio Zoido, el exministro Javier Arenas, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos (20 de abril) o el que fuera juez de la Audiencia Nacional y durante un tiempo abogado defensor del propio extesorero Javier Gómez de Liaño (20 de abril).

Serán llamados igualmente ante el tribunal varios periodistas, así como numerosos miembros de la Policía que habrían conocido el dispositivo montado de forma fraudulenta contra Bárcenas y su familia. El propio extesorero, su esposa Rosalía Iglesias (ambos citados el 20 de abril), y su hijo Guillermo Bárcenas (23 de abril) ejercen la acusación particular, mientras que la popular es del PSOE y Podemos.

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Los magistrados han reservado los primeros cuatro días de juicio para las cuestiones previas, mientras que los acusados lo harán en último lugar, a finales del mes de junio.

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