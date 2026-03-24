Azcón dice que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero y después pide perdón

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, el líder popular Jorge Azcón, ha realizado unas polémicas declaraciones en un desayuno informativo este martes en Zaragoza, organizado por 'El Confidencial'. Un día después del anuncio de su compañero, Juanma Moreno Bonilla, de la convocatoria electoral en Andalucía para el próximo 17 de mayo, el barón aragonés ha sido preguntado por su rival en los comicios, la actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Ha sido entonces cuando Azcón ha pronunciado unas desafortunadas declaraciones sobre el aspecto físico de Montero y de la que fue su contrincante en las elecciones aragonesas del pasado 8F, la socialista Pilar Alegría. "Yo creo que Pilar Alegría físicamente es más atractiva que María Jesús Montero. Y creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha expresado el líder popular, que antes de pronunciar las palabras ya se había percatado de que entraba en un terreno pantanoso: "Cuidado con estas cosas que se dicen ahora".

La propia Alegría ha sido la primera en responder en sus perfiles de redes sociales, en los que ha compartido el vídeo y ha calificado a Azcón de "Jorge Torrente... el que quiere ser presidente". La otra interpelada, María Jesús Montero, también ha lamentado las palabras del aragonés y ha afirmado que "este es el PP de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia".

Lo ha hecho en una rueda de prensa en Sevilla, donde ha subrayado que el PP "desprecia el talento y la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, social o a cualquiera de las esferas en la que participa". "Insta a otros (por Bonila) a que utilicen ese tipo de cuestiones y luego quiere ir de moderado", ha sentenciado al respecto.

Azcón: "He cometido el error sin darme cuenta que puede resultar ofensivo"

A mitad de tarde, Azcón ha reaccionado a la polémica generada a raiz de sus palabras a través de X. Ha pedido perdón, pero recordándole a Montero una declaración suya. "Recientemente la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas", ha escrito.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, también se ha pronunciado en X. En la red social, acompañado de un video, ha escrito que "no hay nada atractivo en el PSOE. Es la mafia, el partido más corrupto de la historia. Señor Azcón, en lugar de comparar el físico de las dirigentes socialistas Pilar Alegría y María Jesús Montero, céntrese en llegar a un acuerdo con Vox para acabar con las políticas socialistas, ha señalado.

Reacción de varias ministras

Las ministras de Igualdad, de Sanidad y de Educación, Formación Profesional y Deportes han arremetido esta tarde contra Azcón por hacer comentarios "machistas" sobre el físico de otras dos ministras, y han coincidido en que son típicos de las películas de 'Torrente'. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido a través de X que actúa como los "señoros que cuando no tienen argumentos, tiran de comentarios machistas sobre el físico de las mujeres"

"Aspirantes a un cameo en la próxima de Torrente", ha escrito Redondo mientras la titular de Sanidad, Mónica García, opinaba lo mismo y señalaba que "es el presidente en funciones de una comunidad autónoma desplegando machismo".

"Segunda vez en menos de una semana que el PP recurre al ataque personal contra el Gobierno porque no tiene proyecto político para España", ha recalcado García, al tiempo que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que Azcón ha pensado "que era gracioso hacer un chascarrillo sobre el físico de dos mujeres y no lo es". "Es machismo. Y retrata muy bien a quien lo dice. Siguen opinando sobre nosotras como si nuestro trabajo dependiera de su mirada", ha criticado Tolón.

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Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera una "aberración" el comentario de Jorge Azcón. La nacionalista vasca, al conocer la declaración, ha mostrado inicialmente incredulidad -"¿En serio ha dicho eso?, ha planteado-, tras lo cual ha dicho no tener palabras para contestar un comentario de estas características. "Me parece una aberración", es lo máximo que ha podido decir.