El Consejo del Poder Judicial seguirá investigando posibles responsabilidades disciplinarias del juez Peinado

La Comisión Permanente de Consejo General del Poder Judicial ha rechazado archivar las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña por, entre otros, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Lejos de ello, y por unanimidad, ha acordado devolver al promotor de la acción disciplinaria su propuesta de dar capetazo al asunto para que complete las diligencias y realice una nueva propuesta.

En la reunión se analizaron las quejas presentadas por el ministro y otras firmadas por ciudadanos particulares e incluso algún anónimo, señalan a EL PERIÓDICO fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Otra de las diligencias informativas que estaban sobre la mesa, abierta a raíz de las denuncias de Más Madrid y de un diputado socialista en la Asamblea de Madrid, se ha retirado del orden del día para mayor estudio.

Los expedientes fueron introducidos en el orden del día de la Permanente a última hora de este lunes, y entre ellos se encuentra la propuesta de archivo de la queja que Bolaños interpuso contra el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. También por los términos de la exposición razonada ante el Tribunal Supremo en el que Peinado intentó, sin éxito, que el Supremo procediese contra él.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso / Gustavo Valiente - Europa Press

Por su parte, Más Madrid presentó queja contra Peinado por "dejar morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación" que investigaba la adjudicación, de un patrocinio de 72.600 euros de la Empresa Municipal de Transportes para 'Ok diario' en el marco de unas jornadas en un momento de "precampaña" electoral.

Reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial / CGPJ

Según las fuentes consultadas, el promotor de la acción disciplinaria no veía responsabilidad atribuible al instructor del caso Begoña en ninguno de los casos porque las quejas afectan a cuestiones jurisdiccionales, es decir, a decisiones del juez en el marco de sus investigaciones en las que el Consejo no puede entrar.

Cuatro quejas

Además de la presentada por Bolaños, otra de las diligencias se incoó en relación con la queja de un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Alegaba como motivos que esta se iniciara a raíz de una denuncia de la asociación Manos Limpias, que Peinado hubiera discrepado en reiteradas ocasiones del criterio del Ministerio Fiscal o que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos y que se estuvieran produciendo filtraciones de información bajo secreto a los medios de comunicación.

En el acuerdo de archivo, el promotor, Ricardo Conde, recordaba que el Consejo tiene vedado valorar cuestiones jurisdiccionales o revisar las resoluciones que puedan dictar los Juzgados y Tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional, que hacer lo contrario supondría una injerencia en la independencia judicial y que el desacuerdo con una decisión contenida en una resolución judicial debe encauzarse a través de los recursos establecidos en las normas de procedimientos, según informa en una nota el propio órgano de gobierno de los jueces.

La segunda queja fue presenta dos particulares a raíz de varias informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado, que llevaron a los denunciantes a considerar que este había infringido los principios de Ética Judicial. El Promotor instaba el archivo porque dichas conductas, de ser ciertas, que se habrían producido en el ámbito personal o privado del juez, ajeno a su condición de miembro de la Carrera.

Otra de las diligencias, también de un particular, denunciaba que el magistrado había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática cuya motivación y oportunidad generan en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad. Fue archivada directamente por el promotor después de que el denunciante no ratificara su queja.

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Por lo que se refiere a la última de las diligencias archivadas, fue incoada a raíz de un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como el hecho de que citara a personas investigadas en días y horarios poco habituales, tales como sábados o domingos en guardias judiciales.

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