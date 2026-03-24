Feijóo pide a Sánchez que "recapacite" sobre las medidas del decreto y que atrase a abril su votación

El Partido Popular (PP) sigue vendiendo caro su respaldo al decreto de medidas urgentes ante la guerra en Irán, que el Gobierno aprobó el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario y que el jueves será votado en el Congreso de los Diputados para su convalidación, aunque medidas como la rebaja al 10% del IVA de los combustibles ya están en vigor desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado fin de semana. En una entrevista este martes en Antena 3, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a Pedro Sánchez que "recapacite" y que se abra a incluir otras medidas que el primer partido de la oposición, como le comunicó el lunes por carta al ministro Félix Bolaños la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, considera igualmente necesarias, entre ellas y singularmente la deflactación de la tarifa del IRPF.

Feijóo abogó incluso por retrasar la convalidación de ese decreto hasta mediados de abril, algo que legalmente es posible, recordó en la entrevista televisiva, ya que los decretos pueden ratificarse en la Cámara Baja hasta treinta días después de su aprobación. El líder de la oposición, la víspera de debatir en el Parlamento con el jefe del Ejecutivo, quien comparece este miércoles para dar explicaciones sobre la posición de España tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, afirmó que esas medidas que plantea y que no incluye el decreto servirían para que una familia media pueda "hacer la compra", expresó, con mayor holgura.

Además de todo ello, y como ya argumentó el lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa semanal posterior al Comité de Dirección, Feijóo aludió al mantenimiento del calendario de cierre de las centrales nucleares como otra de las cuestiones que incluye el decreto y que imposibilitaría el respaldo de los 137 diputados del Grupo Popular, el mayoritario en el Congreso. Los populares consideran que va en contra de la necesaria sustitución de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles.

Pese a todo, Feijóo evitó concretar el sentido de voto de su grupo, y no descartó expresamente ni el voto afirmativo, ni el negativo, ni tampoco la abstención. El líder del PP insistió, durante su intervención en el programa Espejo Público, en que sus medidas "no están improvisadas", y volvió a presumir de haber conseguido que el Gobierno termine aceptando bajadas de impuestos como las que él mismo viene defendiendo desde el año 2022, cuando su desembarco en Génova coincidió con el inicio de otro conflicto bélico, en este caso en Ucrania tras el ataque de Rusia.

Con el mismo mutismo se manifestó, poco después y en su rueda de prensa semanal en el Congreso, la propia Ester Muñoz. Preguntada insistentemente por los informadores, la diputada por León añadió un argumento explicativo sobre la negativa de Moncloa a incluir la deflactación del IRPF en el decreto, como piden los populares. "No la han incluido, probablemente porque es la más costosa", afirmó Muñoz, que señaló que "el culpable", si el decreto decae, será el Ejecutivo. La portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja aseguró que sería posible que este jueves no se votase el decreto, y que eso es lo que debería de hacer el Gobierno, al tiempo que tendría que iniciar "una negociación con los grupos", porque, insistió en varios momento de su comparecencia, no es solo el PP el que presenta objeciones al texto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

Hoy mismo, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha contestado por carta a Ester Muñoz a la misiva que le envió la portavoz popular el lunes 23. En su carta, el titular de Presidencia "celebra" que la diputada "considere "correcto" el contenido" del real decreto. Y espera por tanto que el PP vote a favor del mismo. "Lo contrario sería perjudicar a las familias, a los autónomos y a las empresas en una situación tan grave como la provocada por una guerra contraria al Derecho internacional", le señala.

Noticias relacionadas

Bolaños resalta en su carta que "ya se ha demostrado que [el decreto] está teniendo una incidencia positiva para el conjunto de la ciudadanía" y recuerda que "en muchas de sus medidas coincide con lo que ustedes mismos han propuesto". Por ello, insiste, "lo lógico sería votar a favor".

Suscríbete para seguir leyendo