El Gobierno desoye a Feijóo y fuerza un pleno extraordinario el jueves para convalidar el decreto anticrisis con sus socios

El Gobierno ha hecho oídos sordos a la petición de Alberto Núñez Feijóo de retrasar la votación del real decreto con medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Irán y dar margen a la negociación. Pedro Sánchez ha optado por llevar el 'escudo social' a votación este mismo jueves, en un pleno extraordinario en el que necesitará de todos sus socios para lograr la convalidación de las medidas. Por el momento, el Ejecutivo ya tiene el respaldo de ERC, Junts y PNV, además de la abstención de Podemos. Solo falta EH Bildu por aclarar su posición, aunque todo apunta a que será favorable.

Sin desviarse ni un milímetro de los planes anunciados la semana pasada, el Gobierno defenderá el 'escudo social' ante el pleno del Congreso este mismo jueves, en la primera fecha disponible que había. Los partidos del Ejecutivo han maniobrado en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja para impulsar un pleno extraordinario el jueves después de que el PP se opusiera a incluir la convalidación del texto en el orden del día ya aprobado para esta semana. La decisión se ha producido cuando los socios del Gobierno no habían confirmado, al menos públicamente, el sentido de su voto, pero a lo largo del día han dejado claro su apoyo al decreto.

Los socios

A primera hora de la mañana, Sánchez solo contaba con el 'sí' de ERC y la abstención de Podemos, lo que elevaba la presión sobre la compleja aritmética parlamentaria que necesitaba el Ejecutivo. Sin embargo, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha anunciado el voto a favor de su formación. La condición que han puesto sobre la mesa es que el PSOE respalde una proposición no de ley que reclaman eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Los socialistas han confirmado que así lo harán. Además, su voto a favor no implica nada, ya que la iniciativa no tiene carácter vinculante.

Ya durante la tarde, ha sido la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien también ha explicado que su partido respaldará el decreto. "Vamos a apoyar este real decreto que incluye bastante de las medidas que presentamos al Gobierno y están en la línea de lo que pretendemos", ha dicho en los pasillos de la Cámara Baja antes de aplaudir que les parece "importante" que el Ejecutivo haya asumido esas medidas. Sobre lo que no ha querido adelantarse es sobre qué harán con el decreto de alquileres, ya que aún no hay fecha de votación.

Aún falta por pronunciarse EH Bildu. La portavoz abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, calificó de "injustas" las rebajas fiscales incluidas en el real decreto. Sin embargo, nada más han dicho. Fuentes del partido aseguran que será este miércoles, durante la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja, cuando anuncie el sentido del voto. No obstante, EH Bildu ha sido durante la legislatura uno de los socios más fieles, por lo que todo apunta a que convalidará el texto. En este momento, y con la incógnita de qué hará el PP, sus votos son necesarios.

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La respuesta del PP

Los populares también mantienen la incógnita de qué harán el próximo jueves. El presidente del PP le ha pedido este martes al jefe del Ejecutivo que "recapacite" y que se abra a incluir otras medidas que le hicieron llegar. Así, planteaba alejar la votación de este jueves a mediados de abril. No obstante, tras la decisión del Gobierno de elevar el decreto al pleno esta misma semana, los conservadores tampoco han cerrado la puerta por completo a votar a favor. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha insistido en que el Ejecutivo debería haber pospuesto la votación, ya que hay hasta un mes para debatir el texto, y dar así margen a la negociación de un nuevo decreto con todos los grupos parlamentarios.

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